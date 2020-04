Ferro e seis presidentes de parlamentos da Europa pedem medidas urgentes

O presidente da Assembleia da República e outros seis presidentes de parlamentos de Estados-membros da União Europeia subscreveram esta terça-feira uma carta em que pedem às instituições europeias medidas urgentes contra a crise provocada pela pandemia de covid-19.

Além de Ferro Rodrigues, assinam esta carta os presidentes de instituições parlamentares de Itália, França, Espanha, Grécia, Eslovénia e Luxemburgo.

“O risco da perda de tantos empregos, o encerramento definitivo de tantas empresas e a crescente marginalização de grandes faixas da nossa população são já evidentes”, assinala este grupo de presidentes de parlamentos de países europeus na missiva, cuja iniciativa partiu de Itália.

Na carta, refere-se que Portugal, tal como outros Estados-membros da União Europeia “têm vindo a empreender um esforço excepcional para atenuar as consequências mais dramáticas da pandemia”.

"A seriedade da situação exige espírito de solidariedade, que é um dos fundamentos da integração europeia”, assim como “uma mobilização sem precedentes de recursos, especialmente na zona euro”, sustentam.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este grupo de presidentes de parlamentos frisa depois que os países devem “beneficiar de financiamento estável, sustentável e de longo prazo para as políticas necessárias para combater as consequências da pandemia” de covid-19.

“Neste momento tão exigente, há que demonstrar que a União Europeia, juntamente com todos os seus Estados-membros, está empenhada numa resposta cabal às expectativas e às necessidades dos europeus e, sobretudo, em não deixar ninguém para trás”, acrescenta-se.

No plano político, advertem depois que os parlamentos nacionais, “enquanto instituições representativas e a mais alta expressão da democracia”, devem ser “envolvidos activamente na definição de soluções adequadas às necessidades e às aspirações do povo europeu” no sentido de superar a crise em que a Europa e o mundo mergulharam em resultado desta pandemia.