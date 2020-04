No Japão, no meio de uma pandemia, são os robots que recebem os diplomas pelos estudantes

As cerimónias de graduação das universidades japonesas estão sempre marcadas para as primeiras semanas da Primavera. No entanto, este ano, e por causa da epidemia do SARS-CoV-2, foram todas canceladas e os alunos deixaram de poder viver o típico momento da entrega do diploma.

Ainda assim, uma universidade de Tóquio, a Business Breakthrough, conseguiu dar a volta à situação e utilizou robots para que a cerimónia se realizasse dentro das regras impostas: os estudantes permaneceram no conforto da sua casa, em isolamento social, mas tiveram a oportunidade de controlar de forma remota os robots que desempenharam o seu papel enquanto graduados.

Os aparelhos, apelidados de “Newme”, estavam até vestidos com as típicas cartolas e túnicas das cerimónicas de graduação. Um tablet, colocado no local onde estaria o "rosto" do robot, exibia em tempo real imagem dos estudantes.

Um por um, os robots marcharam em direcção ao púlpito para receber os seus diplomas enquanto eram aplaudidos por alguns funcionários e docentes da universidade. "É uma experiência nova, receber um certificado num local público enquanto estou no meu espaço privado", disse Kazuki Tamura através do avatar do seu computador ao receber o diploma de mestrado.

A universidade — que limitou esta cerimónia a quatro graduados para que também os robots pudessem praticar o distanciamento social — espera que a sua abordagem possa ser adoptada por outras instituições para evitar reuniões de cidadaãos no meio do surto da covid-19.

Ver mais: