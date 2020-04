Proposta

No cenário actual de pandemia, sou levado a crer, como é evidente, segundo os dados disponíveis, que tão cedo não estará disponível uma vacina, esperando que um tratamento eficaz seja possível no curto/médio prazo. Posto isto, e porque seria perigoso que numa data definida toda a população recebesse ordem de saída de suas casas, porque não adoptar um regime de saída faseada, em que seriam definidas áreas circunscritas mediante um número pré-estabelecido de habitantes, com liberdade de circulação dentro dessa área (excepto quem já hoje se desloque para trabalhar) por um período curto de tempo igualmente definido - alguns dias. Duas zonas geograficamente próximas não poderiam, naturalmente, usufruir simultaneamente deste regime. Esse grupo de cidadãos voltaria, ao fim desse período, ao isolamento domiciliário, dando lugar à população de outra área, estendendo progressiva e rotativamente este regime a todo o país. Deste modo, e monitorizando estes grupos de população, poder-se-ia conseguir, com redução substancial dos riscos de um contágio alargado, uma aproximação progressiva à tão propalada imunidade de grupo, que poderá ser uma via para um regresso à muito desejada “normalidade”.

Luís Nascimento Silva, Lisboa

Agradecimento a Ramalho Eanes

Há muito pelo que devia agradecer a Ramalho Eanes. Muitas das garantias que sempre conheci, o ambiente em que cresci ou a liberdade com que vivo. Muito a agradecer, inclusive agradecer a inocência despreocupada – e um bocado preocupante - de tantas vezes não lembrar pelo que agradecer ou a quem o devemos agradecer. Naturalmente há muita gente merecedora de elogios e agradecimentos nesta fase, muitos voluntários e trabalhadores, dinamizadores sociais, cuidadores e, especialmente, os profissionais de saúde, mas, se não se importarem, uso este curto espaço para o fazer a Ramalho Eanes.

Depois de escutar as palavras com que o general nos falou na quinta-feira, foi impossível não ver o Homem atrás da História. Alma hirta, plenamente humana, serena e pronta. Foi impossível não ver o homem ao serviço do Homem. Pelo exemplo contínuo numa altura em que o os exemplos de espírito escasseiam, deixo-lhe, como português e como homem, o meu muito obrigado.

Pedro Lencastre Monteiro, Porto

Máscara

Em 2004 estive em Tóquio e uma das coisas que reparei foi que de vez em quando cruzava-me com uma ou outra pessoa a usar máscara na face e luvas. No Japão e noutros países do Oriente, as pessoas doentes, com uma simples gripe ou outro tipo de doença, têm a gentileza de usar máscara, para evitar contaminar os outros. Não hesitam em sacrificar a sua imagem pessoal. Na Europa não há a “cultura da máscara”, a maioria de nós quando temos gripe apenas evitamos beijinhos e abraços, e achamos suficiente.

É por não termos o hábito de usar máscara que este novo vírus está a fazer um número enorme de contaminações, basta dizer por exemplo que o Japão com 125 milhões de habitantes tem aproximadamente um quinto (1/5) das mortes de Portugal, que tem apenas 10 milhões. O exemplo da Coreia do Sul, um país com 50 milhões de pessoas e um dos primeiros países a ser infectado e a alarmar o mundo, tem ao fim de um mês, o mesmo número de infectados que nós e metade das mortes. A própria China, com os seus 1385 milhões de pessoas, tem uma quantidade ridiculamente pequena de mortes se comparada com alguns países europeus como Itália, Espanha ou França, que têm uma população 20 vezes inferior. As recomendações da DGS, de confinamento, afastamento social e lavagem frequente das mãos, são muito importantes, mas podem não ser suficientes, conforme os orientais provam. Sempre que possível e tenham que interagir com público, usem máscara e luvas ou pelo menos um lenço ou echarpe a tapar a boca e nariz. Fiquem bem.

Agostinho Vaz, Almada

O misterioso coronavírus

No encobrimento inicial por parte da China, que inclui a destruição de provas de laboratório que mostravam em Dezembro as causas das infecções virais inexplicáveis na província de Wuhan, quantas vidas se teriam poupado se a China tivesse escutado os especialistas em vez de os silenciar? O regime só tomou medidas duras após quatro semanas - o que é chocante é a cumplicidade da OMS, pois desde o inicio teceu elogios cegos à resposta chinesa, enquanto ignorava a desonestidade do regime. Em meados de Janeiro a OMS disse ao mundo que as investigações preliminares chinesas não descobriram evidências de contagio entre humanos e recusou-se a declarar pandemia global até 11 de Março. Curioso é a pandemia na China ter-se localizado “apenas” na província de Hubei, aonde se situa a cidade de Wuhan, e nada de grave ter acontecido em Pequim (capital politica) e Shangai (capital económica), pois estas duas maiores cidades chinesas encontram-se a cerca de 1000km de Wuhan.

Fernando Ribeiro, São João da Madeira

Respostas

As nações ditas poderosas têm todo o tipo de armamento para aniquilar o inimigo numa “só penada”, com diz o comum cidadão. E é em seus comemorativos dias como nações independentes e quiçá arrogantes, que motorizados e longos desfiles bélicos, com milhares de militares, ostentam os mais sofisticados meios de combate e de morte, tanto no terreno, como pelo ar. Para tal demonstração de poder mortífero e de armazenamento de armas foram necessárias dispendiosas investigações científicas. Todavia, perante um microscópico invasor, talvez saído por “engano” de um tubo de ensaio laboratorial, as mesmas poderosas nações, horrorizadas, estão prostradas por terra, tal como acontece com todos os deuses com pés de barro, que tanto os homens veneram.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

America first

Os EUA estão em primeiro lugar no número de infectados pela codiv-19. Afinal, o lema de Donald Trump, “America First, cumpre-se para desgraça dos norte-americanos. Sem um serviço nacional de saúde gratuito, a vida da população do país mais poderoso do mundo vai ser muito difícil. Passada a crise, como ficará a relação económica sino-americana? Espero que o confinamento e isolamento social faça o homem repensar a forma de estar no mundo. Enquanto em Espanha o livro Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago subiu para os tops, o vírus cumpriu a globalização que tanto se fala. “Um estômago que trabalha em falso acorda cedo”, escreveu o autor de Deste Mundo e do Outro.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O decreto pontifício de António Costa

Foi estranho na edição do PÚBLICO de 3 de Abril de 2020 termos ficado a saber que António Costa tem poderes para fazer com que a Páscoa não aconteça. Efectivamente, as limitações e restrições à circulação impostas pelo Governo devido à pandemia, cujos efeitos todos hoje sentimos, fazem com que sintamos e vivamos a Páscoa deste ano de uma forma diferente. Menos pessoas e famílias reunidas, emigrantes que não vêm à terra... Mas daí a expressões como "Costa proíbe a Páscoa”, “a celebração da Páscoa está proibida”, “Sem Páscoa”, “Quanto à proibição da Páscoa” vai uma grande distância. Dizia alguém há uns anos que não avançaria para eleições “nem que Cristo descesse à Terra”. Este ano, Cristo não irá ressuscitar e António Costa é o culpado. E ainda se fala em laicidade do Estado…

Eduardo Miranda, Vila Nova de Famalicão

Preocupações

1- Expresso as minhas preocupações sobre a actual situação de crise sanitária, económica e social de Portugal, Europa e mundo ocasionada pela pandemia da covid-19, e as consequências das várias respostas ou soluções dos Governos e das pessoas (em termos existenciais) ao longo talvez de todo o ano de 2020 e possivelmente 2021), não só em termos de estar numa idade de risco (72 anos) como por ser economista há 42 anos, sociólogo há 35 anos, e pós-graduado de Estudos Europeus pela FDL há vinte e nove anos com uma dissertação sobre A UEM e a Indústria.

A resposta dos Governos tem sido ora lenta ora pronta como parece ser o caso do Governo e Presidente da República de Portugal com o encerramento primeiro das escolas e o estado da emergência em Março, alargado até finais de Abril.

2- A “Esperança contra toda a esperança” (a expressão é do filósofo alemão Ernst Bloch) surgirá talvez em termos nacionais com uma resposta atempada do SNS público e uma maior coordenação com os serviços privados de saúde que não podem ser movidos exclusivamente pelo motor do lucro mas sim pela solidariedade nacional e em termos europeus por uma maior coordenação das políticas dos Estados-membros e por uma maior sensibilização dos países do Norte da Europa, especialmente da Holanda e da Alemanha, diferentes do Sul da Europa culturalmente, numa tradição interpretativa weberiana, à defesa dos eurobonds, defendida em carta apresentada ao Conselho Europeu por um pequeno grupo de países entre os quais a França, a Itália, a Irlanda e Portugal, e pela política financeira e económica do Banco Central Europeu.

Resta-me saudar as entrevistas recentes do actual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa e o actual chairman da Goldman Sachs, Durão Barroso, de quem me separam reservas críticas pelas opções de carreira que tem tomado. Entrevistas que primam pelo equilíbrio e bom senso. Admitamos, com todas as reservas, que a situação poderá melhorar, como espera o segundo entrevistado, com a presidência alemã no segundo semestre de 2020, e que os prejudicados não sejam como sempre os trabalhadores, os pequenos e médios empresários, os reformados com pequenas e média reformas, os desempregados, os sem-abrigo e os pobres em geral.

José Manuel Graça Dias, Algés