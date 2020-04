Por um despertar colectivo

Nascida das ruínas da Segunda Guerra Mundial, a União Europeia construiu-se graças à vontade de mulheres e de homens que escolheram enfrentar as dificuldades num espírito solidário, com a feroz determinação no coração de construírem um destino comum.

Em contextos históricos muitas vezes difíceis, a seguir a uma guerra ou no fim de uma ditadura, os nossos jornais, ao participarem na defesa dos valores democráticos e de um espaço de liberdade único no Mundo, acompanharam o renascimento de um continente.

A divisão e a ausência de solidariedade entre estados ameaçam hoje esta conquista, no momento em que ela é mais necessária. Confrontada com uma pandemia que a afecta de forma dolorosa, a União Europeia tem um encontro marcado com a História.

A escolha é entre, por um lado, a divisão e o egoísmo que, face a esta pandemia, seriam totalmente incompreensíveis para as opiniões públicas, e, por outro, a solidariedade entre os povos e a reafirmação robusta do nosso destino comum.

Numa altura em que os ministros e chefes do Estado europeus se reúnem esta semana, lançamos hoje um apelo solene a todos os Governos nacionais para que participem num despertar colectivo.

A crise que atravessamos coloca a União Europeia perante uma ameaça existencial. Ela ainda poderá vir a ser uma oportunidade histórica, se os dirigentes dos nossos países entenderem, juntos, a dimensão dos enormes desafios que nos esperam.

Uma estratégia comum é vital, nas áreas da saúde e da economia, para que os países não saiam enfraquecidos desta crise de uma forma que se prolongue no tempo.

Pois nenhum país estará em condições de, sozinho, lhe fazer face.

O momento é para um despertar colectivo!

Berliner Morgenpost (Alemanha)

Braunschweiger Zeitung (Alemanha)

Gazeta Wyborcza (Polónia)

Hamburger Abendblatt (Alemanha)

Jutarnji List (Croácia)

L’Eco di Bergamo (Itália)

Le Quotidien (Luxemburgo)

Le Soir (Bélgica)

Ouest-France (França)

Público (Portugal)

Tageblatt (Luxemburgo)