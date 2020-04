Quem é o novo líder da oposição no Reino Unido?

Antigo “ministro-sombra” do “Brexit”, Keir Starmer​, foi eleito pelos militantes e organizações filiadas do Labour, com 56,2% dos votos. Neste P24 conhecemos o novo líder da oposição a Boris Jonhson com o António Saraiva Lima.

