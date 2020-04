João Lourenço remodela Governo de Angola, Tete António é o novo chefe da diplomacia

O Presidente João Lourenço anunciou na segunda-feira a lista dos novos ministros do Governo de Angola, que concretiza uma remodelação profunda da equipa. Da lista de saídas e entradas o destaque vai para as Relações Exteriores, de onde sai Manuel Augusto e entra o seu subsecretário de Estado, Tete António, e para a Defesa: sai Salviano de Jesus Sequeira e entra João Ernesto dos Santos.

A lista de exonerações e nomeações é longa, com 17 ministros e 24 secretários de Estado substituídos, assim como o secretário do Presidente da República para os Assuntos Políticos, Constitucionais e Parlamentares e o director do Gabinete de Acção Psicológica e Informação da Casa de Segurança do chefe de Estado.

Alguns assumiram as mesmas funções na nova equipa ou foram deslocados para outras pastas. Mas há entradas novas e reestruturação de ministérios - foi criado o super-ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, que passa a ser chefiado por Adjany Costa, bióloga de 30 anos e directora do projecto da National Geographic da Vida Selvagem do Okavango para Angola, e que, no ano passado, foi uma das sete pessoas distinguidas com o prémio Jovem Campeões da Terra das Nações Unidas.

No portal do Governo de Angola com a nova composição do Governo é dito que esta profunda remodelação foi feita por "conveniência de serviço e necessidade de conformação da composição à nova orgânica”.