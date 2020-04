Covid-19: Comissão Europeia apresenta “estratégia coerente e global” para fim do período de confinamento

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentará na quarta-feira as suas recomendações e orientações gerais para que os Estados membros possam proceder a uma “saída coordenada e coerente” do regime de confinamento generalizado em vigor na União Europeia.

Segundo anunciou esta terça-feira o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, o colégio de comissários vai discutir um chamado roadmap (itinerário) com os diferentes passos e as diversas etapas para o levantamento gradual das restrições impostas com o objectivo de travar a propagação do coronavírus no território europeu.

“É a visão da Comissão Europeia de como os Estados membros poderão, de forma coordenada, organizar no momento certo as suas acções para sair do período de confinamento e para aliviar as medidas restritivas que foram adoptadas”, disse, sem contudo avançar mais informação sobre o teor do plano, que será aprovado na habitual reunião semanal do colégio, esta quarta-feira.

O executivo quer evitar a multiplicação de acções unilaterais dos parceiros europeus, para não comprometer os esforços assumidos para conter a crise sanitária no espaço europeu. Alguns Estados membros como a Áustria, a Dinamarca e a Croácia anunciaram na segunda-feira planos para um levantamento progressivo das medidas restritivas. Mamer confirmou que esses planos foram comunicados a todos os Estados membros da UE e também partilhados com a Comissão Europeia — que no entanto ainda não procedeu a uma avaliação completa das acções previstas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Sabemos para já que se trata de estratégias muito graduais, que serão implementadas passo a passo. Esse é um elemento muito importante e que nós também iremos sublinhar”, antecipou, vincando que à Comissão está a trabalhar em conjunto com todos os Estados membros para “assegurar que a estratégia de saída é coerente e global”.