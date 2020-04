Maria Hermínia Tavares: “O ministro da Saúde demitiu o Presidente Bolsonaro”

A demissão do ministro da Saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, por ordem do Presidente, Jair Bolsonaro, parecia um facto consumado na segunda-feira, mas a ala militar do Governo puxou do travão. Não é a primeira vez que embates deste género acontecem no seio do Governo de Bolsonaro, mas desta vez, diz a professora de Ciência Política Maria Hermínia Brandão, “a situação é de emergência”. O papel do Presidente ficará limitado a ser uma “irritação da vida política diária”, enquanto o país lida com uma crise inédita.

Bolsonaro estava mesmo decidido a demitir Mandetta?

Acho que sim. Bolsonaro não é normal, é um psicopata, isso é muito claro. Fica o tempo inteiro a criar conflitos. Ele mesmo cria os conflitos dentro do Governo e com os outros poderes e acho que estava inclinado a demitir o ministro Mandetta. Foi segurado, provavelmente pelos militares no Governo. A notícia da permanência foi dada pelo vice-presidente, o general [Hamilton] Mourão. O ministro demitiu o Presidente, de facto.

O Presidente já não estava a governar há algum tempo, estamos a viver um presidencialismo sem Presidente, e esta foi a medida mais clara de que, para as coisas mais importantes, o Presidente não existe. Existe para criar fofocas na Internet e nas redes sociais, para falar à porta do Palácio para meia dúzia de pessoas, rezar e fazer jejum, mas não existe como principal autoridade pública do país.

Bolsonaro estava inclinado a demitir o ministro Mandetta. Foi segurado, provavelmente pelos militares no Governo. A notícia da permanência foi dada pelo vice-presidente, o general [Hamilton] Mourão. O ministro demitiu o Presidente, de facto. Maria Hermínia Tavares

O que é que Bolsonaro ganharia com essa demissão?

Ele é paranóico. Não sei o que é que o move, mas quando alguém se destaca ele encontra alguma maneira de tentar torpedear essa pessoa. Ele fez isso com o [ministro da Justiça, Sergio] Moro, só que o Moro aceitou ficar na penumbra, seja lá porque for. O pacote anticrime do Moro correspondia à política anticrime do Bolsonaro e ele torpedeou o projecto. Todos fazemos cálculos, mas não creio que ele tenha uma estratégia, ele é movido pelas suas pulsões, instintos, preconceitos, temores e desconfiança. Bolsonaro é o único chefe de Estado cujo apoio junto da opinião pública caiu em vez de crescer durante esta crise. Todos os restantes, entre os mais conhecidos, viram o seu prestígio crescer na medida em que assumiram um papel de liderança, de união nacional.

Como vai ficar a gestão do combate ao coronavírus neste contexto?

Vai ficar do jeito que está, porque o Presidente não teve papel nenhum até agora nessa batalha. Ele só veio atrapalhar, ao falar contra o isolamento, a defender o uso da hidroxicloroquina, quando não existe comprovação de que é um remédio bom para a covid-19. A política de combate vai continuar igual, com um Presidente que cria ruído, que em vez de promover o consenso ou união nacional, cria problemas. Como disse ontem o ministro, a consequência do que Bolsonaro fez ontem foi de que ninguém trabalhou direito no Ministério da Saúde. Vamos ter de enfrentar esta crise numa situação muito má porque a nação não tem chefe.

O ministro sai fragilizado deste episódio?

Acho que saiu fortalecido. Houve manifestações a favor dele, com as panelas. Obviamente que o Presidente sempre poderá tentar demiti-lo, mas acho que temos de trabalhar com a ideia de que não existe Presidente: é um pato manco, um lame duck. Há uma parte grande das decisões que estão no âmbito do ministério e ele continua a avançar com elas. Há coisas para as quais são necessárias medidas provisórias, que é o único instrumento que o Presidente tem. O Congresso também já mostrou que consegue actuar quando o Governo não o faz. Não é uma situação fácil porque a falta de liderança no centro do Governo e torna tudo mais difícil. A cada medida é preciso neutralizar o Presidente e essas coisas provocam demora e lentidão. Já não estamos numa situação fácil para combater a pandemia, e vamos fazê-lo enfraquecidos.

Mandetta tem a garantia da ala militar para se manter no Governo?

Ninguém sabe. Mas tudo indica que foi a ala militar que segurou o Mandetta, não só os do Governo, mas também o vice-presidente. A meio da tarde todos davam como certa a demissão, mas ele não conseguiu fazer o que queria. Portanto alguém segurou, e só podem ter sido os militares.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas os militares já tiveram várias derrotas em embates deste género, sobretudo no ano passado, e não conseguiram manter outros ministros. O que mudou agora?

Agora a situação é de emergência. Estamos perante uma epidemia grave, com um grau de incerteza sobre a sua extensão, letalidade, como combatê-la, que é enorme. Mudou a orientação da política económica, mudou tudo. Só há um ponto na agenda, que é combater a covid-19 e garantir o mínimo de condições, tanto para empresários como para trabalhadores, que não vão morrer de fome. No primeiro ano, de certa normalidade, as bizarrices do Presidente podiam ser contornadas, mas nesta situação, de demitir a pessoa que lidera o combate à epidemia, isso é loucura.

Bolsonaro vai conformar-se em ser um Presidente quase decorativo?

Ele nunca foi muito Presidente. Ele não é capaz de perceber as questões gerais, tudo é visto sob a sua óptica, do seu interesse pessoal. Ele vai continuar a ir à porta do Palácio para falar besteira, rezar, convocar jejuns, ser aplaudido por meia dúzia de pessoas, estimular conflitos, com cada vez menos audiência. Ele vai ser um factor de irritação da vida política diária. O que é que ele pode fazer? Diz que não se conforma e faz o quê? Ele não tem força atrás dele, a não ser três ou quatro ministros que se dedicam a dizer tolices.