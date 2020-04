O multilateralismo e as crises

No pós-Segunda Guerra Mundial houve um conceito que se tornou familiar para todos os que se interessam pelas relações internacionais: multilateralismo. Não que ele tenha sido inventado nessa ocasião, já existia bastante antes, mas foi a pedra basilar de toda a arquitetura do mundo criado pelos norte-americanos a seguir a 1945. Depois do fim da Guerra Fria, o internacionalismo liberal, que se difundiu pelo mundo, levou-o mais longe do que nunca, dando origem às formas multilaterais de governança.

A teoria das relações internacionais ajuda-nos a compreender o conceito. Robert O. Keohane define multilateralismo como “a prática de coordenar políticas nacionais em grupos de três ou mais Estados, através de acordos ad hoc ou do uso das instituições”, resultando da escolha política soberana e não da imposição de um ator internacional. Ele pode revestir-se de três formas diferentes: acordos ad hoc, de carácter temporário, entre vários países que visam a solução de problemas comuns; instituições internacionais, que são acordos multilaterais com conjuntos de regras permanentes, que todos respeitam por terem a perceção de ganhar com elas, prescrevendo comportamentos, limitando ações e moldando expectativas; regimes internacionais, que, segundo Krasner, são um conjunto de princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão, implícitos ou explícitos, em torno dos quais convergem as expectativas dos atores num determinado domínio das relações internacionais.

Este século tem sido marcado pela existência de uma grande crise em cada década. Na de 1990, foi a queda do Muro de Berlim e o fim do mundo comunista. Na seguinte, foi o 11 de setembro e a guerra contra o terrorismo. Depois, o colapso financeiro e a crise do euro. Os anos 2020 começaram com a pandemia do coronavírus. Cada uma teve lógicas próprias, mas todas ficaram marcadas pela forma como foram geridas. Defende-se aqui o argumento de que as crises geridas multilateralmente tiveram muito maior sucesso do que aquelas em que os Estados optaram por fazê-lo unilateralmente, ou bilateralmente.

O primeiro caso é um tratado sobre o multilateralismo. Quase de um dia para o outro, sem que ninguém previsse, sem modelos do passado que pudessem servir de guia, os decisores políticos dos principais países foram obrigados a lidar com o fim do sistema internacional bipolar da Guerra Fria, com o desaparecimento da União Soviética (e da Jugoslávia) e com a reunificação da Alemanha. George H. Bush recusou-se a “dançar sobre as ruínas do Muro de Berlim” e anunciou, nas Nações Unidas, uma “nova ordem mundial” alicerçada numa “nova parceria das nações”, baseada “na consulta, na cooperação e na acção colectiva”, especialmente “através de organizações internacionais e regionais”, e “unida por princípios, pelo cumprimento da lei”. Foi essa visão que pôs em prática quando construiu a mais ampla coligação multilateral existente até à data durante a Guerra do Golfo, ou na fórmula das conversações “dois mais quatro” para tratar do futuro da Alemanha. O Presidente norte-americano resistiu à tentação de tirar unilateralmente partido da “vitória” na Guerra Fria, optando antes por agir bem acompanhado por líderes notáveis como Mikhail Gorbatchov, Helmut Kohl, Margaret Thatcher e François Mitterrand, transformando assim a possível tragédia em glória.

O segundo caso é um tratado sobre o unilateralismo. No dia 11 de setembro de 2001, os EUA e o mundo entraram em choque com o horror dos ataques contra as Torres Gémeas e o Pentágono, levados a cabo por um grupo radical islâmico. Num primeiro momento, “todos foram americanos”, tendo-se formado uma vasta coligação internacional de apoio à guerra contra a Al-Qaeda e o terrorismo. Mas a “Doutrina Bush” e a Guerra do Iraque inauguraram uma nova orientação estratégica norte-americana, marcadamente unilateral, revisionista, diminuidora das organizações e do direito internacional, de “coligações de vontade” em vez de “alianças permanentes”, de “guerra preventiva” e “mudança de regime pela força”. O momento unilateral de George Bush filho acabou em tragédia: o país viu-se envolvido num longo ciclo de guerras periféricas e mal-sucedidas no “Grande Médio Oriente”, entrou em declínio relativo e outras potências ascenderam, ou ressurgiram, começando gradualmente a colocar em causa o mundo americano.

O terceiro caso acabou por ser uma mistura de multilateralismo e unilateralismo. No dia 15 de setembro de 2008, começou o pior crash financeiro desde 1929, com o momento simbólico do colapso do Lehman Brothers, seguido de uma “grande recessão”. A partir de 2010/2011, começou na Europa a “crise do euro”, com os investidores a questionar a capacidade de alguns países da União Europeia de cumprir os seus compromissos na sequência do enorme aumento dos níveis de endividamento público, tendo os juros disparado para nível incomportáveis. Num primeiro momento, cada Estado foi entregue a si próprio, tendo de gerir unilateralmente a crise, o que quase provocou o fim da zona euro. Porém, num segundo momento, assistiu-se a uma notável concertação de vários países – incluindo todos os membros da UE, os EUA e mesmo, em parte, a China – o que permitiu vencer a crise e evitar a tragédia.

A década de 2020 não poderia ter começado de pior maneira, com a mais grave crise de saúde pública de que várias gerações têm memória e que está a ter um profundo impacto humano e económico. A pandemia do coronavírus deveria ser todo um tratado sobre o multilateralismo. Numa altura em que cresce o antimultilateralismo, é mais claro do que nunca que quase todos os grandes problemas mundiais só podem ser resolvidos multilateralmente: as pandemias, as alterações do clima, a proliferação nuclear, a regulação da globalização, a cibersegurança, o terrorismo, o crime organizado transnacional, e por aí fora. Infelizmente, ela parece ser até agora um tratado sobre o nacionalismo, estando a ser combatida sobretudo no plano nacional, cada país por si, e até, em alguns casos, uns contra os outros.

Há hoje sinais de que as coisas podem estar a mudar, verificando-se uma crescente concertação entre países para fazer face à crise. Porém, ao contrário do que foi a evolução do multilateralismo nos últimos anos, tal está a acontecer não ao nível das instituições ou regimes internacionais, mas sob a forma de acordos ad hoc entre conjuntos de Estados com vista à solução de problemas comuns em domínios específicos. E, tendo em conta a indefinição existente na ordem internacional atual, este pode bem ser o melhor caminho para termos sucesso na luta contra o coronavírus, evitando que tudo acabe em tragédia.