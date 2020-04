Peixes em perigo de extinção libertados na ribeira do Toga, em Odemira

Cerca de mil peixes reproduzidos em cativeiro no Posto Aquícola de Campelo, em Figueiró dos Vinhos, vão ser libertados nesta quinta-feira na ribeira do Torgal em Santa Luzia, Odemira, no âmbito do projecto “Conservação ex situ de organismos fluviais”. Tratam-se das espécies Iberochondrostoma almacai (Boga-do-sudoeste) e Squalius torgalensis (Escalo-do-Mira), que estão em perigo de extinção.

O objectivo do projecto, em curso desde 2008, é “reproduzir e manter populações ex situ [fora do seu habitat natural] de algumas das espécies de peixes de água doce mais ameaçadas no nosso país”, afirma a direcção nacional da Quercus, em comunicado. Dinamizado por esta associação ambientalista, o Aquário Vasco da Gama, o MARE-ISPA e a Faculdade de Medicina Veterinária, a iniciativa ganhou, em 2019, a distinção “Compensação Carbónica” da CTT Expresso. Para além disso, foi também um dos projectos seleccionados e apoiados pelo Fundo Ambiental.

A reprodução dos peixes em cativeiro é desenvolvida nas instalações do Aquário Vasco da Gama, em Oeiras, e no Posto Aquícola de Campelo. Gerido pela Quercus, a estrutura é disponibilizada pelo Município de Figueiró dos Vinhos, parceiro do projecto.

No fim do processo de reprodução e ambientação em cativeiro, os repovoamentos de peixes são feitos em troços de rios de origem (dos indivíduos inicialmente capturados para reprodutores) que “apresentem características favoráveis à sobrevivência e reprodução dos peixes”, explica a associação. “Sempre que possível, estes troços encontram-se associados a projectos de recuperação de linhas de água, envolvendo cidadãos e entidades que localmente efectuam uma monitorização mais ou menos formal destas bacias hidrográficas.”

A acção de repovoamento estava prevista antes do início da pandemia de Covid-19 e não foi cancelada devido a obras de requalificação no Posto Aquícola de Campelo, estrutura onde os peixes que serão libertados se encontram. No entanto, para minimizar os riscos associados, só será permitido a presença de técnicos e voluntários envolvidos no projecto, que “tomarão as medidas necessárias ao nível da segurança e higiene”, assegura a Quercus.

Texto editado por Ana Fernandes