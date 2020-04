Covid-19: Lar de Vale de Cambra tem 39 utentes infectados e ainda faltam resultados

O lar da Fundação Luiz Bernardo de Almeida, em Vale de Cambra, que na sexta-feira registava um óbito e um infectado por covid-19, revelou nesta terça-feira ter actualmente 39 utentes com o novo coronavírus, aguardando ainda dezenas de resultados.

A informação surge dias depois da instituição do distrito de Aveiro ter dito à Lusa que, após a realização dos primeiros testes a idosos e funcionários a expensas da própria casa, as autoridades de saúde não estavam a disponibilizar exames para cerca de 80 utentes ainda não rastreados, entre os 120 seniores que habitam no lar.

“O delegado de saúde passou-nos a requisição para os testes, mas, como não há material disponível no mercado, quem nos resolveu o problema foi o [empresário local] Miguel Aguiar Soares. Apareceu-nos cá no sábado com material para 100 testes e, se não fosse ele, continuávamos com toda a gente por rastrear e a pensar inocentemente que só tínhamos meia dúzia de infectados”, afirmou hoje o director-geral da unidade de apoio social, José Carlos Coelho.

Para o director da Fundação Luiz Bernardo de Almeida, um dos aspectos mais graves da situação é que os testes têm permitido apurar “que há muita gente infectada sem apresentar absolutamente nenhum sintoma”, pelo que essas pessoas continuam a relacionar-se com terceiros ignorando que já deviam estar em tratamento e sob quarentena.

Os utentes infectados que residem no lar já foram, entretanto, separados dos restantes, estando essa comunidade de idosos agora distribuída pelos quatro edifícios da Fundação, de forma a assegurar “o mais isolamento possível” aos doentes.

Entre os 39 idosos contaminados incluem-se “uns oito que estão hospitalizados” e, desses, “alguns já podiam ter vindo para casa, mas ficaram mais um dia ou dois no hospital até se reorganizar a distribuição de espaços na Fundação”, disse.

Segundo dados do município de Vale de Cambra, o concelho registava na segunda-feira à noite, além de duas mortes, 82 casos confirmados de covid-19, entre os quais os 39 utentes do lar da Fundação Luiz Bernardo de Almeida e algumas das suas funcionárias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Numa comunicação à população através da rede social Facebook, o presidente da Câmara afirmava que a Fundação “está a desenvolver todos os esforços para conter a propagação do vírus enquanto aguarda os restantes resultados dos testes já efectuados”.

Informado que contactou “o Comandante Distrital da Protecção Civil de Aveiro, que irá garantir a descontaminação das instalações da instituição por uma equipa especializada e devidamente equipada para o efeito”, José Pinheiro acrescentava que a Câmara tem vindo “a constituir uma reserva estratégica de equipamentos de protecção individual para dar resposta a eventual ruptura de stock por parte das instituições particulares de solidariedade social, num investimento que ascende aos 50.000 euros”.

Quanto aos esforços de diagnóstico da doença, o autarca do CDS-PP revelava também que têm hoje início os testes de rastreio no Centro Social e Paroquial de S. João Baptista, na freguesia de Cepelos, e na Santa Casa da Misericórdia, em Vale de Cambra. Esses exames foram adquiridos no mercado “no seguimento dos contactos desenvolvidos pela Câmara Municipal, que suportará os custos dos mesmos”.