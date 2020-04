Covid-19: Jornal Região de Leiria oferece máscaras de protecção aos leitores

A edição do jornal semanal Região de Leiria de quinta-feira vai incluir a oferta de uma máscara de protecção, face à pandemia da covid-19, contando com uma tiragem de cerca de oito mil exemplares, afirmou nesta terça-feira o director da publicação.

Cada exemplar do Região de Leiria, na edição de quinta-feira, vai incluir a oferta de uma máscara de protecção, incluindo assinantes e todos os pontos de venda da publicação, disse à agência Lusa o director do jornal, Francisco Rebelo dos Santos, salientando que a tiragem foi reforçada.

Para além da inclusão das máscaras em cada jornal, o Região de Leiria vai também distribuir as restantes - cerca de duas mil - a instituições do distrito, como lares, associações de apoio aos sem-abrigo ou entidades ligadas à protecção civil, acrescentou.

As máscaras foram produzidas pela empresa Anzú, da Gândara dos Oliveiras, Leiria, envolvendo 17 trabalhadores ao longo de quatro dias, disse.

De acordo com Francisco Rebelo dos Santos, a iniciativa contou com a colaboração do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Pinhal Litoral, que ajudou a escolher a máscara, e o apoio financeiro do grupo luso-francês St. Germain, do empresário Carlos de Matos.

Na edição de quinta-feira, o Região de Leiria irá também contar com uma explicação de como utilizar correctamente as máscaras.

“Nós, diariamente, somos confrontados com os problemas do combate à pandemia na região. Tivemos a feliz possibilidade de noticiar que as empresas da região estavam unidas a produzir viseiras, mas sentíamos que vinha sendo reclamada de dia para dia a falta de máscaras, com as pessoas a queixarem-se”, notou Francisco Rebelo dos Santos.

Para o director do Região de Leiria, a iniciativa é também uma tentativa de resposta a esse problema.

Na sua edição online, onde dá conta da iniciativa, o jornal apela ainda aos leitores “para dizerem não ao açambarcamento, permitindo que o jornal e a máscara cheguem ao maior número possível de pessoas”.