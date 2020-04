Matthew McConaughey participou numa noite de bingo com idosos do Texas

Com a carreira suspensa por causa da pandemia, o actor norte-americano Matthew McConaughey aproveitou a noite de domingo para participar num jogo de bingo com alguns residentes de um lar em Round Rock, no Texas.

Há uma semana, o actor publicou um vídeo no Twitter apelando à unidade contra um inimigo “sem rosto, sem raça e sem sexo” e a que as pessoas ficassem em casa. Este domingo, Matthew McConaughey participou numa noite de bingo através do Zoom.

A escolha recaiu sobre um lar no Texas que, em Setembro passado, tinha pedido ao actor para se juntar aos seus utentes para uma noite de bingo. Foi agora que McConaughey, a sua mãe, a mulher e os filhos fizeram a vontade aos idosos.

Depois do jogo, o actor conversou com os participantes. “Foi a realização de um desejo”, confessou Molly Davis Nedley, da administração daquele espaço, a uma emissora de TV local, citada pela CBS. “Os utentes adoraram ver Matthew e a sua família e gostaram de ouvi-lo falar sobre o que ele está a fazer para superar esta crise”, continua, acrescentando que as palavras do actor ajudaram os mais velhos a manter a esperança. “Foi o empurrão de que precisavam para atravessar este momento desafiante de isolamento.”

