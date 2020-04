Um abraço plastificado entre pai e filha — nem o vírus impediu o aconchego

“Quando a tua neta pede para abraçar o pai dela, um dos heróis da América, tu fazes com que isso aconteça”, escreveu Michael L. Davis na sua página pessoal de Facebook, onde publicou um vídeo a mostrar como “embrulhou” a criança, colocando-lhe ainda luvas e uma máscara de protecção, para que ela pudesse pôr os braços em torno do pai, destacado na situação de emergência pelo surto de covid-19.

O vídeo, que soma quase meio milhão de visualizações, já foi partilhado mais de 25 mil vezes e levou a que o avô Michael L. Davis acrescentasse um esclarecimento: “O meu filho Matt Davis está no Departamento de Polícia do condado de Henry, na Geórgia. Para manter a minha neta a salvo, ela fica connosco. Todos os heróis, socorristas e médicos, estão expostos a este vírus. As lágrimas que a minha família derrama são por cada pessoa que faz este sacrifício; rezemos para que Deus nos proteja a todos.”

Até agora, já foram registados mais de 365 mil casos nos EUA e 10.993 mortos; na Geórgia, há mais de 7500 infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2, com o balanço de óbitos nos 294 (segunda-feira).