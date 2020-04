Vinhos do Alentejo unidos: plataforma reúne produtores para facilitar compra online

Os vinhos de quase 50 produtores do Alentejo estão agora à distância de um clique, numa plataforma de vendas online lançada para ajudar as empresas neste contexto “conturbado” marcado pela pandemia da covid-19.

A plataforma é uma iniciativa da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e pode ser acedida na página www.vinhosdoalentejo.pt, anunciou o organismo responsável pela promoção e defesa dos vinhos de Denominação de Origem Controlada (DOC) Alentejo e Regional Alentejano.

O objectivo da iniciativa passa por “ajudar os produtores a desenvolver o seu negócio num contexto turbulento como o actual. Desta forma, os consumidores podem ter acesso aos seus vinhos preferidos de uma forma simples, rápida e segura, já que a plataforma os redirecciona directamente para a página do produtor na qual podem finalizar a compra e receber o vinho em casa”, explicou a CVRA.

A iniciativa conta com a adesão de 48 produtores, os quais, “ao serem directamente impactados por este novo contexto, reinventaram as suas formas de negócio” e responderam, “de forma ágil e positiva, aos actuais desafios”, destacou Francisco Mateus, presidente da CVRA.

A venda online trata-se de “uma forma segura” de promover a economia do Alentejo que, “tal como as restantes zonas do país, tem sido bastante afectada por esta pandemia mundial”, frisou.

Participam da iniciativa produtores como as Cooperativas de Borba e Portalegre, Fita Preta, Fundação Eugénio de Almeida - Adega Cartuxa, Monte da Ravasqueira, Quinta da Fonte Souto – Symington Family Estates, Susana Esteban e muitos outros.