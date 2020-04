Limite máximo de passageiros não se aplica a voos para as ilhas

Os voos para as ilhas da Madeira e dos Açores, para permitir aos residentes, estudantes ou não, regressar aos dois arquipélagos, não terão de cumprir a limitação máxima de um terço dos passageiros. Esta era uma questão que não estava clara nos diplomas do Governo para travar a pandemia da covid-19, mas que foi agora esclarecida, por despacho publicado em Diário da República. São ainda criadas duas outras excepções relacionadas com voos de repatriamento de cidadãos nacionais.

As excepções publicadas esta terça-feira não têm qualquer relação com a suspensão dos voos de passageiros, anunciada pelo Governo a 2 de Abril, para todos os aeroportos nacionais, no período da Páscoa, entre os dias 9 e 13 deste mês, salvo para os casos de voos de Estado, de carga ou humanitários, incluindo repatriamento de cidadãos nacionais. Por força desta decisão, muitos passageiros têm visto as suas viagens canceladas, nomeadamente para as ilhas.

Entre as muitas alterações recentes, o transporte aéreo passou a estar abrangido na limitação do número de passageiros em função dos lugares disponíveis, que já se aplicava a outros tipos de transportes. Mas neste caso com excepções, nomeadamente para os “voos comerciais, regulares ou não regulares, que sirvam para permitir aos residentes habituais nos Açores e na Madeira, incluindo os estudantes, o regresso às suas residências”, como estabelece o despacho assinado pelo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda.

Também tratamento diferente terão “os voos especificamente destinados a repatriar cidadãos portugueses, seja no âmbito do mecanismo europeu de protecção civil, sejam voos não regulares contratados pelo Estado português ou por outros Estados, desde que sirvam o propósito de repatriar portugueses, ainda que em voos que transportem passageiros de outras nacionalidades”.

E, por último, fixa o despacho,"os voos comerciais de transportadoras aéreas, nacionais ou estrangeiras, na medida em que sejam aproveitados para efectuar acções de repatriamento de portugueses ou que sirvam justificadamente esse propósito”, estão também isentos do cumprimento de limite de um terço de ocupação.

Contudo, salvaguarda o despacho, “nos casos em que não for necessário utilizar toda a capacidade do avião, os passageiros devem ser distribuídos por lugares que lhes permitam manter-se afastados entre si”.

Os passageiros transportados nestes casos excepcionais “não estão, porém, isentos da realização de testes de rastreio para despistagem de infecção por covid-19, seja rastreio visual, câmaras térmicas de infravermelhos, ou qualquer outro que esteja a ser aplicado nos aeroportos nacionais”.

Assim, se algum dos passageiros apresentar qualquer sintoma durante o voo, “deverá a tripulação imediatamente proceder em conformidade com o plano de contingência e avisar o aeroporto de chegada, para encaminhamento segregado”, estabelece o despacho hoje publicado.