Sporting deseja melhoras a Dias Ferreira, infectado com a covid-19

O Sporting desejou as melhoras a Dias Ferreira, antigo presidente da mesa da Assembleia Geral (MAG), que está infectado com a covid-19. “Desejamos as rápidas melhoras a Dias Ferreira nesta luta contra a covid-19”, refere o clube numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

Dias Ferreira, de 72 anos, foi também candidato à presidência do Sporting por duas vezes, nas eleições que decorreram em 2011 e 2018, depois de ter liderado a MAG durante a presidência de José Eduardo Bettencourt.

A notícia do contágio de Dias Ferreira foi avançada por Carlos Dias Ferreira, filho do antigo presidente da MAG, em declarações à Rádio Renascença: “Apercebeu-se [da doença] há cerca de 15 dias. Terá sido contagiado em alguma deslocação, em algum sítio onde esteve, em alguma diligência que fez. Embora não seja o importante já neste momento”.

Segundo Carlos Dias Ferreira, o antigo dirigente leonino “está a recuperar bem” e, em breve, deve “regressar a casa para completar a sua recuperação”.