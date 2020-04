Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1 adiado

O Grande Prémio do Canadá, originalmente marcado para ser disputado a 14 de Junho em Montreal, tornou-se nesta terça-feira mais uma corrida do calendário da Fórmula 1 a ser adiada devido ao novo coronavírus. É a nona prova a ser afectada pela pandemia - o Mundial 2020 ainda não teve qualquer corrida.

“Nesta altura é crucial que todas as nossas energias sejam dedicadas na tarefa de ultrapassar a covid-19. Vamos receber-vos de braços abertos no circuito Gilles Villeneuve assim que for seguro”, disse nesta terça-feira François Dumontier, responsável pela corrida canadiana.

Com mais este adiamento a época de Fórmula 1 continua a encolher. Das 22 corridas originalmente agendadas, já foram canceladas duas (Austrália, que era para ser a prova de abertura, a 15 de Março, e Mónaco, em Maio) e, com a do Canadá, já são sete as que foram adiadas (Bahrein, Vietname, China, Azerbaijão, Países Baixos e Espanha), sendo expectável que outras sigam pelo mesmo caminho - depois dos adiamentos já anunciados, o Mundial era suposto chegar à Europa no final de Junho, com corridas em França (28 de Junho), Áustria (5 de Julho) e Inglaterra (19 de Julho).

O plano será agora tentar ainda cumprir uma época reduzida, entre 15 e 18 corridas, a começar no Verão, mas há quem defenda que a época nem sequer devia começar em 2020. Bernie Ecclestone, o antigo patrão da Fórmula 1, é um deles. “O que é que eu faria? Acho que diria para pararmos de falar sobre ter corridas este ano. É a única coisa que se pode fazer com segurança, para que ninguém comece a fazer acordos tolos que podem nunca vir a acontecer”, declarou Ecclestone.