Futebol preocupado com danos reputacionais do layoff

A iniciativa não envolve os três “grandes” do futebol nacional (FC Porto, Benfica ou Sporting), mas alguns clubes da I e II Ligas já decidiram avançar com processos de layoff, abrangendo parte dos seus jogadores profissionais. O Belenenses SAD foi o primeiro a formalizar o processo junto do Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSS). Uma medida criticada veementemente pelo Sindicato dos Jogadores que qualifica a atitude de “oportunista” e pede para não serem tomadas medidas “que envergonhem o futebol”.

Continuar a ler