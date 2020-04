Matosinhos com inéditos em jazz

A caminho dos 23 anos de vida, a Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM) tem os músicos em casa, a cumprirem a parte que lhe cabe neste retiro forçado devido à covid-19.

Mas como a música não pára, decidiram pôr-se a pesquisar os seus arquivos, para recordar alguns dos momentos mais marcantes do seu percurso.

Dessa busca, começaram já a publicar alguns vídeos inéditos no Facebook, Instagram e YouTube. O primeiro foi Alguém olhará por ti, de Carlos Bica, com arranjo de Carlos Azevedo, que juntou a OJM a Carlos Bica & Azul. E os seguintes foram os Mambo e Jump, dois temas do compositor suíço Rolf Liebermann (1910-1999), juntando a OJM, em palco, à Orquestra Nacional do Porto. Haverá mais.