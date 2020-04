Covid-19: Festival Med de Loulé volta em 2021

O Festival Med, que deveria acontecer na zona histórica de Loulé entre os dias 25 e 28 de Junho, não se vai realizar este ano devido à incerteza quanto à evolução da pandemia de covid-19, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a Câmara de Loulé adianta que a realização da 17.ª edição do festival ainda foi ponderada, tendo, no entanto, sido “decidido cancelar face à imprevisibilidade do terminus desta pandemia”.

Assim, a nova edição do festival, que no ano passado levou a Loulé nomes como Dhafer Youssef, Eneida Marta, Francisco, el Hombre, Los de Abajo e DJ Riot, fica “agendada para o final de Junho do próximo ano”.

Segundo a autarquia, a decisão foi tomada “visto tratar-se de uma data não muito distante, numa altura em que a situação no país e no mundo poderá ainda não estar controlada”. O alinhamento do Med poderia, por isso, tornar-se uma incógnita, acrescentou o executivo camarário: "Uma vez que o festival conta todos os anos com um cartaz que integra artistas de vários pontos do globo, a participação de alguns destes protagonistas da área da world music poderia estar comprometida”, prossegue a nota.

O Festival Med, que conta habitualmente com vários palcos espalhados pela zona histórica de Loulé, é um dos principais eventos musicais realizados na região sul do país.

O primeiro grande festival de verão português a anunciar alterações à programação foi o Nos Primavera Sound, previsto para decorrer no Porto entre 11 e 13 de Junho e que foi adiado para 3, 4 e 5 de Setembro.

Por seu lado, o Festival Músicas do Mundo, de Sines, também cancelou a edição de 2020.

A 9.ª edição do festival Rock in Rio Lisboa, que deveria acontecer nos dias 20, 21, 27 e 28 de Junho, foi também adiada um ano devido à pandemia da covid-19, anunciou na semana passada a organização.

Mais a Norte, o Barroselas Metalfest, que iria acontecer entre 29 de Abril e 2 de Maio, passou para a mesma data, mas em 2021.