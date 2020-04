A maior super-Lua deste ano está prestes a iluminar o céu

A maior super-Lua de 2020 está a chegar e será até 14% maior e 30% mais brilhante do que o habitual. A melhor altura para observar esta super-Lua será ao final da tarde deste terça-feira em Portugal.

Este fenómeno, ao qual se dá o nome de “super-Lua”, resulta da “ocorrência simultânea da fase de Lua cheia e da presença da Lua no perigeu”, ou seja, o ponto da órbita em que o satélite natural se encontra mais próximo da Terra.

Segundo informação divulgada pelo Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), o instante da presença da Lua no perigeu ocorre a 7 de Abril, às 18h08, altura em que “a Lua estará a uma distância de aproximadamente de 356.906.557 quilómetros da Terra” (a distância média é de 384.400 quilómetros). Já o instante da fase de Lua cheia ocorrerá na quarta-feira, às 03h35. O desfasamento entre os instantes do perigeu e da Lua cheia será de oito horas e 28 minutos.

A melhor altura para observar esta super-Lua será, de acordo com o OAL, no momento do nascimento da Lua, quando ela aparece no horizonte, ou seja, ao final da tarde desta terça-feira pelas 19h32 em Lisboa, 19h30 no Porto, 19h29 em Coimbra, 20h03 no Funchal e pelas 19h41 em Ponta Delgada (hora local). A Lua nascerá no quadrante Nordeste.

O OAL sublinha que “a Lua cheia no perigeu é 14% maior e 30% mais brilhante do que quando acontece no apogeu” e que “se for observada perto do horizonte parecerá ainda maior com um aumento extra de cerca de 5%” — efeito de uma ilusão óptica que “desaparece quando a Lua sobe no céu”.

Numa altura de confinamento social, em que milhares de milhões de pessoas estão fechadas em casa devido à pandemia de covid-19, valerá a pena desviar o olhar, por momentos, para o céu e observar, a partir do jardim, varandas ou janelas, um fenómeno que é sempre impressionante.

O ano de 2020 contará com três super-Luas: a anterior foi a 9 de Março e a próxima (e última) ocorrerá a 7 de Maio.