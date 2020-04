O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Até esta segunda-feira foram registadas 311 mortes em Portugal devido à covid-19, mais 16 do que no dia anterior — o número mais baixo desde o início do surto. Foram confirmados até agora 11.730 casos de infecção em Portugal — o que representa mais 452 do que no domingo, ou seja, uma taxa de crescimento de 4%, de acordo com os dados disponibilizados pelo boletim epidemiológico diário da Direcção-Geral da Saúde. É o menor crescimento de casos positivos desde o início da pandemia em Portugal. Ver mais aqui e o resumo dos dados em baixo.

Cinco secretários de Estado asseguram a coordenação regional do combate

Eduardo Pinheiro, João Paulo Rebelo, Duarte Cordeiro, Jorge Seguro Sanches e José Apolinário são os cinco secretários de Estado que vão assegurar a coordenação a nível regional do combate à pandemia da covid-19. A figura de “autoridades que coordenam a execução da declaração do estado de emergência no território continental, a nível local”, está inserida no artigo 7.º do despacho de execução do segundo período do estado de emergência, aprovado na quinta-feira. Leia a notícia completa aqui.

Marcelo sai “motivado” da reunião com a banca e fala em novas medidas

Depois de uma reunião com os sete maiores banqueiros, o Presidente da República garantiu que a banca “merece a confiança dos portugueses” e que notou “grande mobilização” para ajudar a economia e a sociedade. Leia mais aqui.

Boris Johnson nos cuidados intensivos com covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi admitido nos cuidados intensivos depois de piorarem os seus sintomas de covid-19, anunciou Downing Street. Algumas horas antes, Johnson, 55 anos, tinha feito uma curta declaração no Twitter dizendo que estava “bem-disposto” e em contacto com a sua equipa para gerir a crise de saúde provocada pelo novo coronavírus. Veja mais aqui.

“Nos primeiros dias, infectámos muitas pessoas – eu inclusive”

Os espanhóis vivem dias de agonia devido à pandemia. “Não conseguimos pensar muito no futuro, pois iríamos enlouquecer”, há quem diga. As conferências diárias das autoridades de Saúde transformaram-se num ritual tenebroso. Mais 637 mortos, foi anunciado nesta segunda-feira, o número mais baixo em duas semanas; 13.055 mortos ao todo; 40.437 recuperados, mais de 135 mil infectados, quase 60 mil hospitalizados. Leia mais aqui.

Países europeus começam a estudar o fim das medidas de isolamento

A Áustria foi a primeira a anunciar, mas, segundo o Financial Times, são já vários os governos europeus, entre os quais o de Espanha, que se preparam para levantar as medidas mais restritivas aplicadas nas últimas semanas para conter a pandemia do novo coronavírus. No entanto, sublinha o jornal, muitas das determinações governamentais que levaram à paralisação de grande parte da actividade económica por toda a Europa deverão continuar em vigor. Leia mais aqui.

O pico das mortes em Nova Iorque já pode ter chegado

O estado de Nova Iorque pode estar a atingir o “início do pico” da pandemia de covid-19, com o número de mortes a estabilizar e a entrar na curva descendente, afirmou esta segunda-feira o governador Andrew Cuomo. Morreram hoje 599 pessoas. “Este possível achatar da curva é o melhor que temos vistos”, disse Cuomo, que já no domingo sugeriu a possibilidade de se ter chegado ao pico da epidemia em Nova Iorque. Os EUA atingiram a marca das dez mil vítimas do novo coronavírus, segundo uma contagem da Reuters, e são o terceiro país com mais mortes em todo o mundo, depois de Itália e Espanha. Leia mais aqui.

“Ainda não sabemos se a pessoa recuperada é completamente imune ao vírus”

A virologista Akiko Iwasaki diz que ainda sabemos muito pouco sobre a resposta imunitária do vírus SARS CoV-2, mas se liderasse um Projecto Manhattan para acabar com a pandemia, como o que uniu os cientistas à volta da bomba atómica, investiria muito dinheiro a tentar perceber que tipo de anticorpos consegue provocar imunidade e proteger-nos da doença, explicou numa entrevista ao PÚBLICO feita antes de uma conferência online da Fundação Gulbenkian dedicada à crise sanitária provocada pela covid-19. Leia aqui.

Há 100 agentes das forças de segurança infectados

Segundo dados do Governo, existem pelo menos 100 agentes de segurança da PSP e da GNR infectados com o novo coronavírus. Para conter ao máximo a propagação deste vírus, os militares e agentes que estiveram em contacto com os agentes infectados serão colocados em isolamento, o que irá reduzir o número de efectivos em aproximadamente outros 500 agentes, explicou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em entrevista à Rádio Renascença. Contas feitas, serão menos de 600 no terreno. Mas a fiscalização na Páscoa não será prejudicada, diz o ministro. Mais aqui.

15 idosos morreram no lar da Misericórdia em Aveiro

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, confirmou esta segunda-feira que 15 idosos do lar da Santa Casa da Misericórdia morreram nos últimos dias depois de terem contraído a covid-19. O autarca referiu que dos 105 utentes do lar situado no Complexo Social da Moita, em Oliveirinha, 77 acusaram positivo para a covid-19 nos testes de despiste que ficaram concluídos na semana passada. Há ainda 22 funcionários que também estão infectados e oito que tiveram um resultado negativo. Leia mais aqui.

Doentes que fizeram transplantes temem transferência de serviço do Curry Cabral

A petição foi colocada online na madrugada desta segunda-feira e ao início da tarde já tinha sido assinada por mais de 900 pessoas. Todas com um objectivo comum: a de que os doentes “de risco, entre eles os oncológicos e os imunodeprimidos, como os transplantados” continuem a receber todos os cuidados necessários e que o Centro Hepato-bilico-pancreático e de Transplantação do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, “seja integralmente preservado e a sua actividade mantida”. O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central garante que as transferências de serviços previstas são para manter, assim como o prazo já avançado: o final desta semana. O artigo completo está aqui.

Confinamento da Páscoa atinge filhos de pais separados a residir em concelhos diferentes

Os filhos de pais separados que vivam em concelhos diferentes não vão poder mudar de casa entre os dias 9 e 13 de Abril, durante os quais foram estabelecidas regras mais apertadas para conter a propagação do novo coronavírus. As deslocações para cumprimento de partilha de responsabilidades parentais por si só não são consideradas uma excepção às novas restrições previstas para a Páscoa. A explicação está nesta notícia.

Luciano tem 100 anos e venceu a covid-19. “É um caso de superação”

No Hospital de São João, no Porto, um doente que entrou com covid-19 recuperou e já recebeu alta. Fez 100 anos no dia 31 de Março. É a prova de que ser idoso e ser infectado pelo coronavírus não é obrigatoriamente uma fatalidade. A reportagem pode ser lida aqui.

Governo alarga apoio aos recibos verdes com grandes quebras

Benefício que ia até aos 438 euros passa a ter dois escalões. Agora, o apoio pode ir até aos 635 euros para quem tem rendimentos mais altos. Sócios-gerentes sem trabalhadores também são abrangidos. De fora continua quem abriu actividade há menos de um ano. Leia mais aqui.

Papa cria fundo de emergência para áreas missionárias afectadas pela pandemia

O Papa Francisco instituiu um fundo de emergência para as áreas missionárias afectadas pela pandemia de covid-19 e fez uma primeira doação de 750 mil dólares (aproximadamente 695 mil euros), divulgou o Vaticano nesta segunda-feira. A notícia está aqui.

