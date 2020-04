Covid-19: Layoff já chegou à comunicação social n’A Bola e no Jornal Económico

O jornal A Bola, o mais antigo periódico desportivo português, vai enviar 50 trabalhadores para layoff na sequência da quebra de receitas provocada pela pandemia da covid-19, confirmou ao PÚBLICO a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Branco. A medida foi comunicada aos trabalhadores, mas ainda não foi formalizada, e afectará apenas a redacção do Porto. A ele junta-se um layoff simplificado e redução de horário no Jornal Económico, sendo estas as primeiras grandes consequências laborais visíveis da actual crise nos media na semana em que se espera do Governo um pacote de medidas para fazer face à quebra brutal no sector.

