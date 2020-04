Covid-19: número de casos e mortes volta a atingir crescimento mínimo em Portugal

Até esta segunda-feira foram registadas 311 mortes em Portugal devido à covid-19, mais 16 do que no dia anterior — o número mais baixo desde o início do surto. De acordo com os últimos números, desde o início de Março, já se contabilizam 11.730 casos confirmados de infecção em Portugal — mais 452 do que no domingo —, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 3,9%, de acordo com os dados disponibilizados pelo boletim epidemiológico diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS). É o menor crescimento de casos positivos desde o início da pandemia em Portugal

Estão internadas 1099 pessoas e há 270 pessoas nos cuidados intensivos (mais seis do que no domingo).

Os dados da DGS mostram ainda que há 4500 pessoas a aguardar resultado laboratorial e 140 pessoas curadas, mais 75 do que no domingo. É um indicador positivo porque é o crescimento mais alto desde o início do surto. Para que uma pessoa seja considerada curada tem de ter pelo menos dois testes negativos.

Evolução dos casos em PortugalMapa casos por concelhoÓbitos por faixa etária e género

No domingo tinham sido registados em Portugal um total de 295 mortes e 11.278 infectados.

Região Norte é a que soma mais casos positivos e mortes

A região Norte continua a ser aquela onde se contabilizam mais casos positivos (são 6706) e mais mortes (168). Mas se olharmos para os dados por concelhos disponibilizados pela DGS, Lisboa continua a ser o concelho com mais casos (699), seguido do Porto (689), Vila Nova de Gaia (518) e Gondomar (489).

Estes números podem, no entanto, ser superiores aos que constam no boletim. De acordo com a DGS, os números são do sistema SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), que corresponde a 78% dos casos confirmados.

Em Ovar, concelho que está sob a apertada vigilância de uma cerca sanitária desde o dia 18 de Março, registaram-se 244 casos positivos – menos 14 casos do que no domingo. Estes números são contabilizados de forma cumulativa e, portanto, esta situação não devia acontecer.

A DGS justifica-se com um “reajuste”, deixando de apresentar os dados por concelho de ocorrência, e apresentando agora por área de residência dos doentes.

Quando às vítimas mortais, a maioria (cerca de 96%) continua a ter mais do que 60 anos. A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, dizia no domingo, que a taxa de letalidade é maior nos idosos e que, em termos globais, a taxa de letalidade em Portugal se situa agora nos 2,6%. Por comparação, Itália tem “12,3%, o Reino Unido com 10,3% e a vizinha Espanha com uma taxa de 9,5%”, disse no domingo.

As crianças, sublinha, têm uma evolução boa: “As crianças que são internadas, mesmo as que entram com um quadro grave, têm tido uma capacidade enorme de recuperação, a maior parte está no domicílio e muitas foram dadas como curadas”, afirmou Graça Freitas. Não se registou ainda nenhum óbito em crianças até ao momento.

Portugal está em estado de emergência desde dia 18 de Março devido à pandemia de covid-19 – uma medida prolongada na passada quinta-feira até 17 de Abril. Este estado pode sofrer novos prolongamentos e espera-se que isso aconteça pelo menos até que a doença seja dada como dominada em Portugal.

Em todo o mundo, há mais de 1,2 milhões de casos positivos desde que foi identificada, em Dezembro, em Wuhan, na China. A covid-19 já matou 69.555 pessoas, mas já 264.439 pessoas conseguiram recuperar em todo o mundo.