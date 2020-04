Alunos do profissional vão mesmo ter acesso especial ao superior este ano

O calendário de acesso ao ensino superior ainda não é claro, tendo em conta os impactos que as medidas da contenção da covid-19 têm tido sobre todo o sistema educativo, mas o Governo não quer adiar mais a entrada em vigor de um novo regime destinado a alunos que terminam cursos profissionais. A criação de um concurso especial, que tem em conta as especificidades destas formações, vai mesmo avançar no próximo ano lectivo.

