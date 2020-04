PS diz que medidas apresentadas pelo PSD “validam o caminho” do Governo

O Secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, afirmou nesta segunda-feira que as propostas apresentadas pelo PSD para combate à crise causada pela covid-19 “validam o caminho que o Governo tem estado a seguir, porque a maioria das propostas já estão concretizadas ou em curso”.

José Luís Carneiro dá como exemplos “a proposta para as linhas de crédito para as empresas”, a “do lei-off, que foi agilizada nos últimos dias” e a “de apoio aos sócios gerentes, (…) que aguarda publicação em Diário da República”.

“Outras medidas há que têm a ver com as questões da União Europeia. O Eurogrupo reunirá amanhã [terça-feira] e vai apreciar e decidir novas medidas para apoiar as empresas, as famílias e, de algum modo criar condições para apoiar a dinamização da economia”, acrescentou num vídeo colocado na Internet.

Carneiro conclui que as medidas apresentadas pelo PSD “são construtivas”, mas insiste que “validam o caminho que tem sido feito por parte do Governo”.