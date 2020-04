Carlos César escreve carta aos socialistas a assumir adiamento do congresso

O presidente do PS, Carlos César, escreveu nesta segunda-feira uma carta aos dirigentes do partido confirmando a decisão, já avançada pelo PÚBLICO, de adiar o XXIII Congresso que estava previsto para os dias 30 e 31 de Maio deste ano, em Portimão.

“Como todos compreenderão, a situação de emergência e de saúde pública que estamos a passar não aconselha – aliás, impede por força da execução, que seria necessária, de um conjunto de procedimentos preparatórios – manter a referida data”, justifica Carlos César na missiva enviada aos membros da comissão permanente.

O presidente do PS acrescenta que, “logo que as circunstâncias o permitam, será convocada uma reunião da comissão nacional para definir o novo calendário e data de congresso”. Contudo, ao que o PÚBLICO apurou em meados de Março, tudo indica que terá de se realizar entre Julho e Setembro.

O adiamento está relacionado com a pandemia do novo coronavírus e tem implicações, igualmente, na eleição do secretário-geral, da presidente e da comissão política das Mulheres Socialistas e dos delegados ao conclave.