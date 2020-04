Bruxelas reconhece reafectação de fundos da linha circular do metro a outros projectos

A Comissão Europeia reconhece que “os 83 milhões de euros alocados ao co-financiamento do projecto da linha circular do metropolitano de Lisboa podem, por decisão das autoridades portuguesas, ser reafectados a outros projectos, designadamente de expansão da rede”. A posição foi assumida por Elisa Ferreira, a comissária responsável pela Coesão e Reformas, em resposta a uma pergunta escrita enviada pelos eurodeputados do PCP.

Essa realocação de fundos não implicaria “perda de verbas” em projectos “com execução até ao final de 2023”, de acordo com um comunicado do PCP. Os deputados comunistas no Parlamento Europeu, liderados por João Ferreira, consideram que a resposta da Comissão Europeia “deita por terra as afirmações, falsas, de que o país perderia financiamentos da UE se suspendesse o projecto da linha circular”.

O risco da perda de fundos foi assumido pelo ministro do Ambiente e Acção Climática, José Matos Fernandes, quando uma coligação negativa no Parlamento – que envolveu PSD, BE, PCP, PAN e Chega – aprovou uma proposta, no âmbito do Orçamento do Estado (OE) para 2020, que previa que o Governo procedesse à “suspensão” da Linha Circular do Metropolitano de Lisboa.

Na altura, no passado mês de Fevereiro, o ministro do Ambiente considerou que o adiamento do projecto significaria o “adiamento de três anos” e frisou que “os 83 milhões de euros de fundos comunitários que estavam previstos para a linha circular serão impossíveis de utilizar na expansão do metro, tendo em conta os prazos necessários para um novo projecto e a necessidade de utilizar os fundos até 2023”.

Só que o Presidente da República veio retirar força à norma aprovada. Na promulgação do Orçamento do Estado para 2020, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que “a Assembleia da República não suspendeu qualquer decisão administrativa, limitando-se a formular recomendação política”.

O Presidente avançava com essa interpretação depois de explicar que, apesar de terem sido levantadas algumas dúvidas em termos de constitucionalidade, nenhuma delas justificou o pedido de fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional. “Nem mesmo aquela que maior debate motivou, a saber, a da eventual violação do princípio da separação e interdependência dos poderes do Estado, na sua dimensão de respeito da reserva de Administração, no caso de alegada deliberação parlamentar suspendendo decisão administrativa sobre a concretização de linha circular do metro de Lisboa”.

Baseado neste argumento, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, assinou um despacho, publicado na passada sexta-feira, que determina que o “Governo mantém o projecto da Linha Circular do Metropolitano de Lisboa, que o Parlamento suspendeu em Fevereiro”.

Segundo o documento, a “concretização do Plano de Expansão da rede do Metropolitano de Lisboa – Prolongamento das Linhas Amarela e Verde – Rato – Cais do Sodré é para continuar”.

Mas o PCP considera que é “agora ainda mais injustificável que o Governo, afrontando uma decisão da Assembleia da República, adoptada por larguíssima maioria, e o disposto na Lei do Orçamento do Estado, persista na concretização de uma opção errada do ponto de vista da mobilidade e das necessidades das populações”.

Uma ideia com décadas Setembro de 2009 A então secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, revela que o plano de expansão do metro de Lisboa prevê a construção de 30 novas estações e também uma linha circular, até 2020. O investimento totaliza 2,5 mil milhões de euros. Maio de 2017 Matos Fernandes, ministro do Ambiente, anuncia um investimento de 484,5 milhões de euros para construção e remodelação de estações e aquisição de novas carruagens. Neste plano, a linha verde torna-se circular e engloba grande parte da linha amarela. Fevereiro de 2020 Em sede de Orçamento do Estado para 2020, PSD, Bloco, PCP, PAN e Chega votam a favor da proposta do PAN para suspender o projecto da linha circular, enquanto o CDS e a Iniciativa Liberal se abstêm e os socialistas votam contra​. Março de 2020 O Presidente da República promulga o Orçamento do Estado para 2020 e conclui que “a Assembleia da República não suspendeu qualquer decisão administrativa, limitando-se a formular recomendação política​ dirigida ao Governo”.