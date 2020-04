A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Eulália Crespo - Mensagem para o mundo

O que mais me custa é os velhinhos estarem longe e não os poder gravar. Penso nos que morrem e no que vai com eles. Mas, de repente, o universo equilibra-se e eis que chega o vídeo de uma velhinha com uma mensagem. Chama-se Eulália André Rodrigues Lavos Crespo, tem 82 anos e cantou à janela, em Souto da Carpalhosa, Leiria, o que tem a dizer ao mundo.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.