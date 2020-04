O mundo no dia depois de amanhã

Estamos a viver um daqueles momentos em que nada ficará como antes no dia depois de amanhã. A esta crise sanitária seguir-se-á uma crise económica e, quase em simultâneo, uma crise de modelo de sociedade.

Nas democracias, da esquerda à direita, começa a sentir-se uma necessidade de repensar a globalização, o comércio livre, o liberalismo, as desigualdades, os modos de consumo, o peso da demografia, as migrações e o equilíbrio necessário do planeta.

Um deputado francês do centro-direita, numa recente entrevista ao Libération, referia que “não se pode evitar a interrogação sobre o liberalismo… a ideia de que o dinheiro seria a única escala de valor e que o Estado não tem mais nenhum papel a jogar.” Outros referem um modelo competitivo entre países que não têm as mesmas exigências nas cadeias de produção; outros, ainda com a necessidade de ter em conta as crises sanitárias e climáticas na abordagem das questões económicas e sociais, mas “sem responder com os erros do passado”, como referiu Bruno Retailleau, também do centro direita francês, ao Le Monde.

Sinal dos tempos, este descontrolo total nesta verdadeira caça às máscaras cirúrgicas, mas também ventiladores e medicamentos produzidos em larga escala na China, cobiçados em tempo de penúria e urgência por parte de vários governos e empresas de todo o mundo. Esta área é já uma vítima anunciada do que será o dia depois de amanhã, porque a dependência de outros num domínio tão sensível quanto a saúde não vai pode continuar. Macron já o disse. Costa já o disse.

Vários cenários estão já em cima da mesa para retomar o crescimento económico. O secretário-geral da OCDE evoca mesmo um “New Deal” à escala planetária, à semelhança do que fez o presidente Roosevelt nos Estados Unidos da América para tirar o país da grande depressão, após o crash da bolsa em 1929.

Na Europa multiplicam-se os apelos à criação de “um novo mecanismo de mutualização da dívida, agindo como um bloco na aquisição de produtos sanitários de primeira necessidade… e preparando um grande plano de choque para que a recuperação do continente seja rápida e sólida”, como escreveu Pedro Sanchez numa crónica publicada em vários jornais europeus. Até mesmo na Alemanha se erguem vozes na mesma linha, e o editorial da revista “Der Spiegel” é claro, “não há alternativa a eurobonds numa crise como esta.” A discussão, contudo, não encontra grande eco na generalidade da classe política alemã, com excepção dos “Verdes” e do “Die Linke” ("A Esquerda"), e em resposta, os ministros sociais-democratas no governo de Berlim, negócios estrangeiros e finanças, defendem o recurso ao Mecanismo de Estabilidade Europeu, agora sem os condicionalismos de uma “troika”. Ainda assim, o impacto nas economias depois desta pandemia será muito diferente, país a país. Portugal, que tem no turismo uma percentagem muito significativa no seu PIB, será mais duramente atingido do que outros, ainda que venha a ter menos óbitos e menos infectados.

Perante a avalanche de dívida que se avizinha em quase todos os países, há quem pretenda um regresso ao passado no mais breve tempo possível. E com os planos que estão a ser postos em prática para manter a economia, o endividamento dos Estados será colossal e as exigências de reembolso pelos credores, leia-se mercados financeiros, será maior ou menor consoante as expectativas que eles tiverem sobre a retoma e a solvabilidade dos países ou grupos de países. Só que não será mais possível voltar ao passado sem ter em conta a urgência dos novos desafios. O que temos diante de nós é quase um campo em ruínas.

Esta tentação para um regresso ao “back to business”, de preferência com uma forte taxa de crescimento - ela reduziria o ratio da dívida no produto interno bruto com mais celeridade - não pode, contudo, deixar de ter em conta “uma poderosa e autoritária China, o aquecimento global, o desafio da Inteligência Artificial, para não referir a agressiva Rússia, o caos do Médio Oriente e os Estados Unidos Trumpianos”, como referiu Timothy Garton Ash no The Guardian. O que o leva a defender uma ideia de Europa não enquanto superestado, mas enquanto superpotência.

Na esquerda francesa, por exemplo, são muitos os que consideram que o que esta crise demonstra é a ruína do actual modelo, e a grande maioria aponta o dedo à globalização, ao comércio mundial causador das mudanças climáticas e das alterações, leia-se perturbações, de inúmeros ecossistemas. E surge na reflexão de alguma esquerda francesa a necessidade de se repensar tudo, até mesmo na ideia de decrescimento, paradigma onde se inclui a possibilidade de um salário universal, impostos pesados sobre o capital, redução do tempo de trabalho, novas formas de consumo (por forma a evitar que o número de pessoas no planeta, que duplicou no último meio século, se torne numa ameaça ao equilíbrio dos recursos da Terra), anulação das dívidas financeiras dos países do sul, etc.

Seja lá como for, esta crise é reveladora de uma série de deficiências dos modelos existentes, e há que começar a construir o dia depois de amanhã. Para os pessimistas, os riscos de um caos global, de uma vaga de contestações sociais, de um recuo ao isolamento e um florescimento das ditaduras estão ao virar da esquina. Os mais optimistas têm esperança na criação de novas solidariedades e mais sabedoria na utilização dos recursos do planeta, num acréscimo da dimensão ética na investigação científica.

O dia depois de amanhã começa a ser construído agora e pensar nele é uma exigência. O destino é de todos nós, pelo que a resposta a ele é uma responsabilidade também de todos nós.