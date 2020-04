Primárias adiadas no Wisconsin; por trás da pandemia, há uma corrida à Casa Branca a arrastar-se

Ainda não passou um mês desde que o Presidente Donald Trump aceitou cancelar os seus famosos comícios para milhares de pessoas, após muita resistência e só por “excesso de precaução”, e nada no mundo está hoje igual àqueles tempos em que a palavra adiamento parecia ter um prazo de validade de apenas 15 dias. Mas há um estado povoado por irredutíveis políticos, junto à fronteira com o Canadá, que ainda resistia aos avisos das autoridades de saúde – numa decisão que já quase ninguém esperava, o governador do Wisconsin adiou, esta segunda-feira, as eleições primárias que estavam marcadas para terça-feira, no meio de uma campanha que foi engolida por uma pandemia e que ninguém sabe como vai acabar.

A decisão de manter as mesas de voto a funcionar para as eleições primárias no Wisconsin tinha sido confirmada no sábado de manhã, quando o secretário do Senado estadual, Jeff Renk, abriu e fechou em cinco segundos uma sessão especial convocada um dia antes pelo governador Tony Evers, do Partido Democrata.

A ordem de trabalhos era pressionar a maioria do Partido Republicano a adiar as eleições para Maio ou Junho, tal como já aconteceu em 15 outros estados e um território norte-americano.

À frente do secretário, nas filas de cadeiras com lugar para 33 senadores estaduais, estavam apenas dois do Partido Democrata, ambos com luvas calçadas, e nenhum do Partido Republicano, relatou o Milwaukee Journal Sentinel. Assunto encerrado: quem ainda não votara por correspondência, teria de fazê-lo pessoalmente esta terça-feira.

Num sistema eleitoral muito diferente daquele a que os portugueses estão habituados, as consequências de um adiamento são ainda mais imprevisíveis. Uma delas é o cálculo político, que poucos estão dispostos a suspender mesmo em tempos de crise.

O governador do Partido Democrata defendia o adiamento, mas não quis usar os seus poderes de emergência até esta segunda-feira, com receio de que o Supremo Tribunal do Wisconsin, carregado de juízes conservadores, desse razão ao Partido Republicano e lhe limitasse o campo de acção para o período pós-pandemia. E o Partido Republicano acusava um político do Partido Democrata, o presidente da Câmara de Milwaukee, Tom Barrett, de ser o grande responsável se a maior cidade do estado não estivesse preparada para as eleições.

Nos últimos dias formaram-se longas filas de automóveis em ruas do Milwaukee e outras cidades do Wisconsin, com os eleitores a receberem boletins de voto entregues por funcionários, protegidos com máscaras e luvas, e a votarem sem sair dos seus lugares. Quando o boletim estivesse preenchido, faziam sinais de luzes e os funcionários iam recolhê-los.

Na semana passada, numa última tentativa para travar as eleições desta terça-feira sem pôr em risco os seus poderes de emergência, o governador pediu aos tribunais que adiassem a votação. Mas a resposta do juiz federal William Conley foi tão rápida quanto severa para o comportamento dos políticos do Wisconsin: “Uma consequência desta decisão [de manter o acto eleitoral] pode ser o agravamento da crise de saúde pública no estado. Infelizmente, este tribunal não tem competência para a travar.”

Ainda assim, o juiz Conley aceitou prolongar o prazo final para a entrega de votos por correspondência, até 13 de Abril, e obrigou a comissão de eleições a aceitar esses boletins sem que seja necessário ter a assinatura de uma testemunha. No mesmo dia, o Partido Republicano do Wisconsin recorreu da decisão para o Supremo Tribunal, insistindo em que os resultados devem ser apurados e anunciados até quarta-feira.

Quando já quase ninguém esperava, o governador anunciou esta segunda-feira que o voto presencial ia mesmo ser adiado, em princípio para 9 de Junho.

Subida de Trump?

Multiplicando estas questões políticas e legais por 50 estados, é fácil perceber o que tem ocupado a direcção nacional do Partido Democrata nas últimas semanas: tentar recuperar algum controlo da situação e recordar aos eleitores que está a decorrer uma campanha para a escolha do próximo Presidente dos Estados Unidos. Uma escolha que foi, afinal, uma das razões de viver do partido desde a eleição de Donald Trump, há quatro anos, e que agora ficou virada ao contrário numa questão de dias.

É quase certo que o candidato do Partido Democrata vai ser Joe Biden, graças a uma série de vitórias em Março – na altura surpreendente – sobre o seu único adversário ainda na corrida, o senador Bernie Sanders. Com 1185 delegados conquistados contra 884, Biden está perto de confirmar essa vitória.

As sondagens davam a Joe Biden mais uma vitória folgada esta terça-feira, com uma diferença que podia chegar a 30 pontos percentuais. Por causa dos vários adiamentos de primárias nas últimas semanas, o antigo vice-presidente dos Estados Unidos não vai poder carimbar a nomeação até ao fim de Abril; agora, se Sanders não desistir até lá, só no início de Junho se conhecerá o adversário de Trump nas eleições de Novembro.

A falta de tempo é o principal obstáculo no caminho do Partido Democrata até à Casa Branca. Com um candidato definido em Junho, em vez de Abril, e com uma convenção nacional adiada de Julho para meados de Agosto, o adversário de Trump terá apenas dois meses e meio para se concentrar numa batalha eleitoral que, não fosse a pandemia do novo coronavírus, estaria a dominar quase por completo a vida nos Estados Unidos.

Enquanto isso, o Presidente Trump substituiu os comícios com milhares de pessoas, onde mantinha a sua base de apoio com energia suficiente para lhe permitir sonhar com a reeleição, por conferências de imprensa diárias nas televisões, perante milhões de espectadores em todo o país.

Numa eleição que já se adivinhava muito renhida, marcada agora por uma pandemia que poderá matar dezenas de milhares de pessoas, num país cada vez mais dividido e durante uma das lideranças mais imprevisíveis de que há memória, é impossível antecipar qual vai ser o resultado final.

Na última semana, uma sondagem do instituto Gallup que registou uma subida da taxa de aprovação de Trump para 49%, igualando o seu máximo desde que chegou à Casa Branca, foi vista como um sinal de que o Presidente norte-americano está lançado para a reeleição. Mas, como é habitual nas sondagens, há números que ficam de fora dos grandes títulos e que podem acabar por falar mais alto.

Para além de 49% ser um recorde muito inferior aos máximos de outros Presidentes norte-americanos, é preciso contar com um efeito conhecido como “união à volta da bandeira”, que costuma ajudar a popularidade dos Presidentes em temos de crise – foi o que aconteceu a George Bush após os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 e a Barack Obama após a morte de Osama bin Laden, por exemplo.

“É isso que estamos a registar”, disse ao jornal Guardian Robert P. Jones, fundador do instituto de análise estatística PRRI (Public Religion Research Institute). “As pessoas estão a dizer-nos que ele finalmente apareceu e começou a levar a pandemia a sério depois de meses de a desvalorizar. Trump está a ganhar pontos só porque apareceu; esteve muito ausente em Janeiro e Fevereiro. O verdadeiro teste vai ser: como é que a sua popularidade vai estar daqui a um mês?”