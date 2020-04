Plataforma lança campanha de angariação de fundos para ajudar refugiados na Grécia

Muitas das medidas de prevenção usadas contra a covid-19 não são possíveis de aplicar nos campos de refugiados. “Não há lavatórios para todos lavarem as mãos, não é possível aplicar medidas de distanciamento social, não é possível realizar quarenta numa tenda dividida por muitas pessoas, não existem cuidados médicos suficientes…”, lê-se no comunicado da Humans Before Borders (HuBB) que lançou uma campanha de angariação de fundos para um plano médico de apoio de emergência aos refugiados no âmbito do combate à doença. “A Solidariedade não faz quarentena” é o nome da campanha direccionada aos campos gregos de Moria e Samos e pretende angariar 30 mil euros (até ao momento já conseguiu dez mil) .

Em Moria há “500 pessoas com mais de 60 anos ou com doenças crónicas”, lê-se no comunicado da HuBB, plataforma portuguesa criada em 2018 reunindo pessoas de várias nacionalidades para promover a “acção e sensibilização relativamente ao tratamento desumano e ilegal de migrantes e refugiados”.

Em Moria, Raul Manarte, psicólogo e voluntário em várias organizações não governamentais, um dos membro da plataforma, conta que viu “um lavatório para 1200 pessoas, 20 mil pessoas num campo para três mil”. Viu ainda “um campo sem luz e água quente”. E não esquece “os seis menores esfaqueados em cinco dias, as pessoas que se queriam matar, a gente que viu os irmãos serem degolados pelo Estado Islâmico [Daesh], as mães que pedem para lhes tirarem os filhos porque já não se sentem capazes de cuidar deles”. Esteve lá duas vezes, a primeira em Dezembro de 2016, a segunda em Fevereiro deste ano, sempre com a Boat Refugee Foundation (BRF), a única organização não-governamental médica a operar dentro do campo à noite.

Neste momento, adianta, algumas das ONGs no terreno (BRF, Kitrinos, MVI, Health Point Foundation, Med'EqualiTeam) já “têm um plano detalhado e orçamentado para retirar 200 idosos e 300 doentes crónicos” para instalações fora do campo - a 200 metros, pertencentes à ONG Team Humanity. Aí, terão “todas as condições de água e saneamento, atenção médica e equipamento de protecção de forma a impedir o contágio. No caso de não ser possível a retirada dessas pessoas “mais vulneráveis”, o foco será, segundo o comunicado, “na prevenção dentro do campo”, através de “material, medicação e recursos humanos de assistência”.

As ONGS esperam salvar mais de mil vidas. “Sem estas medidas”, nota Raul Manarte, “esta pessoas têm elevadíssima probabilidade de morrer”.