Covid-19: países europeus começam a estudar o fim das medidas de isolamento

A Áustria foi a primeira a anunciar, mas, segundo o Financial Times, são já vários os governos europeus, entre os quais o de Espanha, que se preparam para levantar as medidas mais restritivas aplicadas nas últimas semanas para conter a pandemia do novo coronavírus. No entanto, sublinha o jornal, muitas das determinações governamentais que levaram à paralisação de grande parte da actividade económica por toda a Europa deverão continuar em vigor.

O chanceler austríaco Sebastian Kurz afirmou esta segunda-feira que o seu país seria o primeiro entre os europeus a avançar para o gradual levantamento das restrições. A expectativa, disse, é a de que haja alguma “ressurreição depois da Páscoa”. Na prática, isto significa que a partir de dia 14 algum do comércio considerado não-essencial poderá começar a abrir portas, desde que respeite rigorosamente as medidas de higiene.

Prevendo já algum regresso à normalidade, com um maior número de pessoas a circular nas ruas, o Governo austríaco impôs a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos, sobretudo supermercados, uma medida que na próxima semana deverá alargar-se aos transportes públicos. No entanto, as restrições à circulação mantêm-se, com excepção das saídas para trabalhar, fazer compras, ajudar os mais necessitados, e fazer exercício.

A seguir, no dia 1 de Maio, prevê-se a reabertura de todas as lojas, os centros comerciais e os cabeleireiros, embora serviços como restaurantes e hotéis devam permanecer encerrados pelo menos até meados de Maio, assim como as aulas presenciais nas escolas, embora os exames já previstos se mantenham. Adiados pelo menos até ao final de Junho estão os grandes eventos públicos.

Também a Alemanha está a estudar a flexibilização de algumas medidas, apesar de esta segunda-feira a chanceler Angela Merkel se ter recusado a avançar uma data para o levantamento. “Seríamos um mau governo se não estivéssemos a reflectir profundamente sobre quando vamos poder voltar a ter uma vida normal”, disse, acrescentando, contudo: “Também seríamos um mau governo se apresentássemos agora uma data concreta”.

À semelhança dos austríacos, também os alemães poderão ter que usar máscara nos locais públicos, incluindo fábricas e edifícios públicos, e não poderá haver grandes ajuntamentos de pessoas, revelou entretanto a Reuters, que teve acesso a um plano em fase de estudo. Esta medida será aplicada assim que houver máscaras em número suficiente.

O plano (Merkel deu a entender que há mais do que um) que permitirá o regresso gradual à normalidade está a ser estudado pelo Ministério do Interior alemão e prevê a aplicação de um sistema que permitirá localizar em 24 horas mais de 80% das pessoas que tiverem tido contacto com alguém infectado, colocando-as de imediato em quarentena.

Com este sistema em vigor será possível reabrir as lojas, assim como as escolas, sempre respeitando as novas medidas de higiene e distanciamento social. O documento do Governo alemão baseia-se num cenário em que a pandemia irá prolongar-se até 2021, a menos que uma vacina surja entretanto.

Por seu lado, o Governo norueguês declarou que o surto de covid-19 está já controlado no país e deverá esta terça-feira avaliar as medidas de contenção introduzidas em meados de Março. A taxa de reprodução na Noruega, ou seja, o número de pessoas infectadas por cada doente, caiu de 2,5 para 0,7.

De acordo com o Financial Times, também França, Espanha e a Finlândia têm já gabinetes de peritos a estudar a reabertura gradual da vida pública e das actividades económicas, sempre com a preocupação de evitar uma segunda vaga de infecções.

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez admite levantar depois da Páscoa as restrições a algumas actividades não essenciais como a construção ou as fábricas, apesar de o estado de emergência ter sido renovado até 26 de Abril.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Itália, o país europeu mais duramente afectado pela pandemia, pondera igualmente entrar na “fase dois” do seu plano de contenção até meados de Maio. Em França, o primeiro-ministro Édouard Philippe salientou a “assustadora complexidade” do fim do confinamento, reforçando a ideia de que ele terá sempre que ser gradual.

Optimista, a Dinamarca acredita que, a manter-se a evolução positiva dos últimos dias, a seguir à Páscoa o país pode iniciar uma abertura “gradual, calma e controlada”. Em todos os países, dizem os especialistas, este regresso à normalidade deveria ser apoiado por um aumento do número de testes feitos à população.

Apesar da multiplicação destes sinais, o Financial Times nota que muitos Governos estão a ser cautelosos com a mensagem que passam, sobretudo por recearem que as pessoas comecem por iniciativa própria a aliviar as medidas a tempo das celebrações da Páscoa. Por enquanto, sublinham os responsáveis, o foco tem que continuar a ser na ideia de permanecer em casa.