Veleiro encalhou na praia de Caxinas, em Vila do Conde

Um veleiro com cerca de 12 metros de comprimento foi na madrugada desta segunda-feira atirado pelo mar para a praia de Caxinas, em Vila do Conde. O seu único tripulante, um velejador sueco que tinha largado há dias do Funchal, escapou ileso do acidente, tendo saído pelos próprios pés para o areal, onde ao nascer do dia foi encontrado pela população, que chamou o 112.

Segundo a capitania de Vila do Conde, o veleiro terá encalhado cerca das 3 horas, numa praia que está a pouca distância do Porto da Póvoa de Varzim, a norte, onde há uma marina. O velejador, que perdeu o controlo da embarcação, acabou por ter sorte pois atravessou num momento de maré cheia​ uma zona muito pedregosa - como se pode ver na fotografia tirada esta manhã por um morador, Manuel Marques. Na praia, que ainda tem um antigo farolim, desactivado há décadas, existe, a poucos metros dali, uma enseada protegida por um paredão e um maciço rochoso que já foi fatal para outras embarcações pouco familiarizadas com esta zona da costa.

Com o apoio de moradores, o velejador solitário acabou por ser conduzido para o hospital local para ser observado, e estará bem, tendo em conta que esta manhã era já esperado pelas autoridades marítimas, que estavam a vigiar a praia. Segundo o capitão do Porto de Vila do Conde/Póvoa de Varzim, José Marques Coelho, a embarcação deverá ter de ser retirada por terra, para não ser danificada, uma operação que o proprietário vai ter de contratar, com a sua seguradora.