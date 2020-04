Porto também vai fazer testes de covid-19 a sem-abrigo e pessoas com deficiência

Todos os albergues, centros de acolhimento de pessoas em situação sem-abrigo e também os lares residenciais que acolham cidadãos com deficiência vão ter acesso a testes de despiste do novo coronavírus. A iniciativa é da Câmara do Porto, desenvolvida em parceria com os hospitais e centros de saúde da cidade, e abrange também os profissionais destas unidades.

O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, numa reunião de câmara privada, pelo vereador com a pasta da Habitação e Coesão Social, Fernando Paulo. É um alargamento do projecto já realizado em lares da cidade e que, até domingo, tinha testado 1400 pessoas, entre residentes de 21 lares e funcionários.

Tal como acontece com os residentes de lares que, tendo um resultado negativo e estando em locais onde há outras pessoas infectadas podem ser transferidos para a Pousada da Juventude ou para o Seminário de Vilar, preparados nos últimos dias para esse efeito, também as pessoas em situação de sem-abrigo e pessoas com deficiência residentes em instituições vão poder fazê-lo.

Este programa de rastreio é feito com cinco mil testes que foram doados à câmara pela Fosun e Gestifute. O Porto está também a ultimar, no Palácio de Cristal, um hospital de campanha para receber doentes assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

A cedência aos Hospitais de São João e Santo António de 45 ventiladores (25 para o primeiro e 20 para o segundo) comprados pelo município do Porto ao Governo de Macau, pelo preço de 303 mil euros, foi aprovada, na mesma reunião de câmara, por unanimidade.