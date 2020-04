Mantenham-se activas, neste dia (e não só)

No dia da actividade física, tinha que vir aqui deixar umas sugestões para se manterem activas nesta quarentena – cá continuamos, firmes e fortes! Uma das coisas que nos deixa mais animadas nestes dias de isolamento é mantermo-nos activas com o exercício físico, mesmo em casa!

Há tanta gente a deixar vídeos no Instagram, a fazer lives com exercícios, que o conselho é irem seguindo para se inspirarem.

No entanto, deixo algumas dicas:

escolham uma modalidade que gostem;

vistam a roupa de desporto (é fundamental ter um soutien adequado e o calçado também!);

sigam as instruções de aplicações de exercícios, de personal trainers (PT’s) que passam os exercícios no Instagram, ou optem pelo freestyle desde que mantenham uma boa postura para não terem nenhuma lesão;

mantenham-se hidratadas;

agendem pelo menos meia hora para fazerem a vossa sessão, umas, duas ou três vezes por semana;

divirtam-se a fazer a actividade, nem que seja a dançar a vossa música favorita!

Partilho, a conta do meu PT, Tiago Reis Silva, para que se possam inspirar com os exercícios que partilha e tirarem o rabo desse sofá! No meu caso, sempre que posso, tenho tentado fazer alguns dos exercícios que o Tiago recomenda no Instagram de maneira a manter-me activa. Claro que não é a mesma coisa que treinar com o PT, a gritar aos nossos ouvidos que “o treino mal começou”! — e que saudades desses gritos logo às 7h da manhã... só damos valor às coisas quando não as temos.

Hoje é um bom dia para começarem a vossa actividade física! ‘Bora lá?

