Solidariedade: Às 11h11 é hora de desejar

Neste momento, são muitas as instituições de solidariedade social que estão a braços com a impossibilidade de levar a cabo a sua missão e pôr voluntários no terreno. Uma delas é a Make-A-Wish, que se dedica a concretizar desejos de crianças “com doenças graves, progressivas, malignas e/ou degenerativas”.

Quem está em casa pode apoiá-las – e à afiliação portuguesa da organização – juntando-se a uma corrente online que tem como objectivo “levar uma mensagem de esperança às crianças que aguardam a realização do seu desejo”.

São 148 as que viram o seu sonho adiado. Todos os dias, às 11h11, no Instagram, é lançado um novo desafio, que fica activo nas 24 horas seguintes.

São ideias simples, como partilhar um livro inspirador, registar uma boa acção ou mostrar por que razão – ou por quem: as 148 crianças, mas também filhos, avós, profissionais de saúde… – se fica em casa. Basta partilhar a resposta usando o marcador #makeawish40anos e identificando a @makeawishportugal.

A corrente começou a 1 de Abril e vai continuar até dia 29. É nesta data que a organização celebra, a nível mundial, o 40.º aniversário da concretização do primeiro de todos os desejos: o de um rapaz com leucemia que aspirava a ser polícia e pôde passar um dia inteiro em acção, com direito a ronda de helicóptero e a atribuição do título honorário.

Reconhecida pela ONU, a Make-A-Wish estende o seu raio de acção a mais de 50 países. Em Portugal, está há 13 anos. Entre os posts de esperança, vai lembrando que há mais uma forma de apoiar a causa: através da consignação do IRS (NIF 509196853).