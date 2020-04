Pink tem coronavirus e promete quase um milhão de euros para ajuda ao seu combate

A cantora norte-americana Pink anunciou no final da semana que fez o teste de deu positivo para o novo coronavírus. Foi há duas semanas que a artista e o filho começaram a ter sintomas da doença, conta num post publicado no Instagram. Pink anuncia ainda que vai contribuir com um milhão de dólares (930 mil euros) para ajuda ao combate da pandemia.

“Há duas semanas, eu e o meu filho de três anos, Jameson, apresentamos sintomas da covid-19. Felizmente, o nosso médico de família pode fazer-nos os testes e eu dei positivo”, escreveu Pink, acrescentando que toda a família se encontra em casa e a seguir as indicações médicas.

Mais A carregar...

“Há uns dias, voltamos a fazer os testes e agora, felizmente, deu negativo”, continua a cantora, na mesma publicação onde aparece numa fotografia com o filho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pink apela a que os testes sejam disponibilizados gratuitamente e critica o governo norte-americano por não tornar os testes mais acessíveis.

A cantora, conhecida por músicas como What About Us, Just Give Me A Reason e Just Like A Pill, anunciou que o valor que pretende doar será dividido em duas partes iguais, uma para o fundo de emergência do Hospital da Universidade de Temple, em Filadélfia, e outra para o Fundo de Crise de Emergência covid-19 do município de Los Angeles.

Pink termina o seu texto apelando para que todos fiquem em casa.