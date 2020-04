As Doses de Inspiração são conversas sobre saúde mental

A partir desta segunda-feira e até dia 20 de Abril, a Associação Solo Adventures oferece Doses de Inspiração na sua página de Instagram.

O projecto, uma parceria com o Gabinete Psicologia, põe a saúde mental na linha da frente através de conversas de 20 minutos, moderadas por Joana Feliciano, fundadora da associação, com profissionais da área.

Mais A carregar...

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As sessões decorrem todas as segundas, quartas e sextas, às 19h, e abordam temas como a ansiedade, o stress, o isolamento, as dinâmicas familiares e a gestão de tempo, nos moldes que hoje vivemos. A primeira sessão tem lugar nesta segunda-feira com a psicóloga Ana Beatriz Confraria e põe na mesa a questão: “Ansiedade é um bicho maior do que o vírus?”

Seguem-se “O stress é para fracos? Qual a fórmula mágica para gerir o tempo?” com Beatriz Caló (dia 8); “Psicologia positiva - o que é e como aplicar?”, com Carlos Fontoura (dia 10); “Depressão e isolamento social”, com Caroline Martins (dia 13); “Como gerir a actualidade nas crianças”, com Bruno Braz (dia 15); “Reacções do stress agudo e perturbações do stress pós-traumático”, com Margarida Albuquerque (dia 17); e por último, “Conflitos nas dinâmicas familiares”, com Ana Alturas (dia 20). Mais informações disponíveis no site da associação.