Dia 14: As armadilhas da frustração

Filha,

Mais A carregar...

Foto

Por coincidência, ou não, esta quarentena coincide com a Quaresma. Ainda me lembro de uma folha que me davam na catequese com um desenho para pintar de um menino e uma menina no início de um caminho de quarenta pedrinhas, que acabava numa igreja. A ideia era escolher um “sacrifício”, qualquer coisa que nos custasse mesmo muito, como não comer chocolates ou levantarmo-nos sem refilar, e depois colorir uma pedra por dia se a promessa fosse cumprida, deixando-a em branco, se tivéssemos falhado.

Levava aquilo muito a sério e chegava ao dia de Páscoa com uma sensação de vitória — e o ovo sabia-me melhor —, mas também com a culpa pelas vezes que falhara, ou pior do que isso, aldrabara um bocadinho. Teoricamente, o exercício vergava o desejo e treinava a capacidade de resistir à frustração, em busca da santidade. Tudo coisas que alguns psicólogos garantem que faltam a esta geração de crianças, acusadas de não serem capazes de adiar os impulsos e esperar pela recompensa.

Porém, a verdade, é que suspeito que não aprendi grande coisa com tudo aquilo, ou talvez seja só a minha preguiça a falar. Ao longo destes anos, fui percebendo que a vida se encarrega de nos colocar obstáculos, bem duros e reais, e que já é o cabo dos trabalhos ultrapassá-los — como esta pandemia —, quanto mais inventar dificuldades artificiais. Se calhar, é por isso que os avós são mais brandos do que os pais.

Mas será que crianças “exercitadas” nestas renúncias, aquelas que, por exemplo, praticam desportos de alta competição e negam a si mesmas tantas coisas, estão a aguentar melhor estes tempos em casa? São psicologicamente mais fortes? Ou o que nos torna mais fortes, mais capazes de fazer face a murros no estômago como este que vivemos, é uma coisa completamente diferente?

Aguardo ansiosamente a tua resposta.

Querida Mummy,

Foto

Concordo que já há tantos obstáculos na vida que inventar mais parece um exercício tonto. A ideia de que é dever dos pais colocar frustrações no caminho dos filhos, para que se tornem mais “capazes”, está tão enraizada que nem as pobres mães com recém-nascidos escapam. Falo com tantas que têm um bebé nos braços e me ligam em lágrimas, porque todos à sua volta lhes dizem que o bebé deve habituar-se desde o primeiro dia a adormecer sozinho. E elas, como também eu o fiz, esforçam-se para contrariar o impulso de ir pegar no filho ao colo, acreditando mesmo que os estão a preparar melhor para a vida.

É óbvio que retirar os obstáculos, criando um mundo irreal, também não é útil, não tanto porque a criança fica sem ter onde testar a frustração — porque os pais nunca os conseguiriam retirar todos! —, mas porque pode convencê-los de que não acreditamos que sejam capazes de os superar. Que as coisas são tão assustadoras que os podem mesmo magoar irremediavelmente, e isso é mau.

Todos queremos que os nossos filhos sejam resilientes, mas todos os estudos mostram que a resiliência nasce do facto de a criança ter uma relação forte de amor, de acolhimento e de segurança. E não, de enfrentar muitas dificuldades — as dificuldades são o contexto em que a resiliência adquirida tem a oportunidade de se manifestar.

Voltando à sua pergunta, se os sacrifícios servem para alguma coisa. Parece-me que sim, se tiverem efeitos colaterais positivos: uma pessoa que se esforça para não comer alimentos de que gosta mas que engordam e depois emagrece, sente-se mais saudável e melhor com o seu corpo, ou seja ganhou com o sacrifício; alguém que treina horas e, em consequência disso, vai aos Jogos Olímpicos, aprende muito sobre si própria e recebe recompensas interiores e exteriores. Mas, aquilo que me parece, é que das duas, uma, ou o processo dá prazer (mesmo com momentos difíceis), ou não é possível, nem benéfico aguentar o sacrifício. Pode ter aprendido a “aguentar”, mas espero que a nossa vida tenha mais propósito do que só aprender a “aguentar.”

E isto é verdade para tudo. Ficar em casa com os nossos filhos, trabalhar longas horas, fazer um desporto de alta competição, tudo envolve sacrifício, claro, até porque é preciso escolher algumas coisas em detrimento de outras, mas envolve também muito prazer. Ao contrário da profecia de que se cedermos ao prazer vamos tornar-nos nuns preguiçosos que nem conseguem sair da cama, eu começo a achar que o prazer, aquilo que nos preenche e nos realiza, pode ser a melhor bússola para sabermos se estamos no caminho certo. Talvez tenha mesmo sido mesmo para isso que Deus o criou.

P.S. Está estudado que uma das melhores formas de trabalhar a resiliência de uma criança é deixá-la brincar, sem supervisão próxima de um adulto, ao ar livre! Nada que se possa fazer durante esta quarentena, mas podemos pensar numa adaptação indoors! Mas fica para uma próxima carta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram