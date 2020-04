Turismo do Alentejo e Ribatejo oferece ventiladores a hospitais das duas regiões

“Numa fase em que é imperativo reforçar sinergias no sentido de combater a pandemia do novo coronavírus, a Turismo do Alentejo e Ribatejo assume como prioridade a segurança e a saúde dos turistas, mas também das comunidades das duas regiões.” E, nesse sentido, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR) considera “determinante a oferta de equipamentos vitais para uma pronta resposta dos nossos hospitais”. Para isso, vai comprar ventiladores de forma a reforçar a capacidade das unidades hospitalares do território abrangido pela instituição.

“Numa altura em que as máscaras e as viseiras causam tanta polémica, optámos por ventiladores”, diz à Fugas o presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva, “porque estes são essenciais para salvar vidas”. E são particularmente importantes em “hospitais do interior”.

O investimento da ERTA é de 150 mil euros, totalmente saídos do seu orçamento. “Entendemos que este ano esta era a questão e o investimento mais importantes”, refere o presidente. “O Alentejo quer dar a imagem de que luta pela segurança sanitária.” E, continua, “mais importante do que tudo é mostrar solidariedade em tempos de pandemia” - o “turismo não é só negócio”.

António Ceia da Silva prevê que a entrega dos equipamentos aconteça durante o mês de Maio. Estes serão distribuídos por Beja (Hospital José Joaquim Fernandes), Elvas (Hospital de Santa Luzia), Évora (Hospital do Espírito Santo), Portalegre (Hospital José Maria Grande), Santarém (Hospital Distrital) e Santiago do Cacém (Hospital do Litoral Alentejano) - seis ventiladores, um por cada instituição.

Com esta iniciativa, a ERTAR solidariza-se numa luta que não conhece barreiras e é transversal aos vários sectores de actividade. “Neste momento, o mais importante é zelarmos pela saúde de todos e

contribuirmos para travar de forma responsável esta pandemia”, afirma Ceia da Silva, assegurando que, apesar de a entidade regional estar a funcionar em teletrabalho, não deixa de estar “atenta à situação de emergência nacional e solidária com turistas, visitantes, residentes no território e com todos os profissionais que neste momento se encontram na linha da frente do combate à covid-19”.

A aquisição dos ventiladores representa uma “primeira fase” do contributo da ERTA. “Vamos deixar ver como evolui a situação e fomentar outras iniciativas”, adianta Ceia da Silva.