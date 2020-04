Cervejeiros portugueses inspiram doações de desinfectantes no Reino Unido

Depois de uma mobilização nacional de microcervejeiros ter reunido milhares de litros de desinfectante para auxiliar as entidades oficiais na luta contra o coronavírus, agora a iniciativa chega além-fronteiras.

Na cidade de Coventry, no Reino Unido, a Dhillon's Brewery também estava buscando maneiras de fazer a diferença durante a quarentena da covid-19. Pedro Oliveira, consultor português e cervejeiro da Dhillon’s, contou à Fugas que começou por oferecer cerveja aos agentes de saúde da sua cidade, mas depois viu que poderia fazer ainda mais. “Verifiquei que, em Portugal, o Diogo da Lindinha Lucas já tinha iniciado um projecto e falei com ele para perceber como estavam a fazer a redistribuição do produto. Com essas notas optimizei a maneira como estávamos a fazer o mesmo,” explicou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ácido peracético é o produto comummente utilizado nas cervejeiras para higienizar o equipamento e, diluído, pode ser também utilizado para desinfectar material hospitalar. Pedro explicou que as autoridades em Coventry ainda encontraram um novo uso para o produto: “Uma coisa que estão a fazer é pulverizar as ruas com o ácido. Depois de colectar as informações de como o estavam a utilizar, foi necessário reformular o produto que eu usava anteriormente na cervejeira para que este fosse seguro e eficaz contra o vírus.”

Além da câmara municipal, a Dhillon’s também está a distribuir para bombeiros, lares, supermercados e agentes policiais – e está a procurar a ajuda dos outros microcervejeiros locais. Pedro deixa o recado: “Até hoje eu enviei mil e duzentos litros, mas todas as cervejeiras podem ajudar suas comunidades.” O site do movimento Micro-cervejeiros vs. covid-19 disponibiliza um mapa com pontos de colecta do ácido peracético e informações de como tornar o produto seguro para o uso como desinfectante.

Texto editado por Sandra Silva Costa