“Os Açores estão a fazer uma pausa”, mas “amanhã” é um novo dia, diz o novo vídeo do turismo do arquipélago

“A natureza que estavas pronto a explorar, o mar em que desejas mergulhar, as encostas que estavas pronto a trilhar ou até a montanha que ias desafiar”, vamos ouvindo, ao mesmo tempo que se desenrolam as deslumbrantes imagens de marca do arquipélago no vídeo promocional. Não é um convite a ir agora aos Açores, é antes uma lembrança de que há coisas que não mudam. E estarão sempre à nossa espera.

O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, e em conjunto com a Associação de Turismo dos Açores, pretende “inspirar os turistas a fazerem planos para o futuro”, lê-se em comunicado que acompanha o lançamento da campanha para tempos de pandemia, à semelhança do que fizeram outras entidades turísticas nacionais, mas por agora é tempo de “cuidarmos de nós” (e, novamente, estamos no vídeo). Por isso, os Açores (também) estão em quarentena, o isolamento agora, mais do que nunca, tem o tamanho do mar que rodeia as ilhas. Contudo, o futuro não está longe de mais. Vai chegar o tempo em que, “finalmente, podemos estar juntos novamente. Amanhã”.

“Às vezes as coisas mudam e tudo parece diferente. Por vezes temos de mudar, de esperar e sonhar com dias que virão. Por agora, é tempo de fazermos uma pausa.” Assim se dá início ao vídeo em que o Governo dos Açores, “numa altura em que o mundo se debate com a pandemia de covid-19 e o apelo generalizado é ‘não saia, não viaje agora, faça-o no futuro’”, se “associa ao esforço do país na sensibilização de todos”, ao mesmo tempo que passa “uma mensagem de esperança, num momento em que somos desafiados a sermos heróis”, esclarece no comunicado.

Por estes dias, nos Açores, unem-se esforços para preparar o futuro e a retoma - e garante-se que a região estará preparada para receber visitantes no pós-pandemia. “Hoje é apenas sobre nós”, já viajamos novamente pelo arquipélago nas imagens do vídeo, é tempo de “proteger cada um de nós e perceber como tudo pode parecer tão distante quando estamos separados. Por vezes as coisas mudam e lentamente começamos a recordar as que nunca mudam”. Os Açores permanecerão - e o mundo há-de voltar ao único arquipélago do mundo certificado como destino turístico sustentável.