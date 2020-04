Makro Portugal abre a porta a todos os consumidores

As cadeias de comércio por grosso começam esta segunda-feira a poder vender a todos os consumidores. Tal possibilidade deve-se a uma autorização temporária - podem fazê-lo enquanto vigorar o Estado de Emergência - prevista num decreto governamental publicado no fim-de-semana em Diário da República e que entra em vigor esta segunda-feira. Uma medida incluída no mesmo decreto em que o Governo deixou algumas recomendações às cadeias de distribuição para tomarem medidas para evitar o açambarcamento e para garantir a continuidade da cadeia de distribuição de produtos a todos os consumidores.

A Makro já anunciou que as suas dez lojas a nível nacional (Braga, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Coimbra, Leiria, Alfragide, Cascais, Palmela, Faro e Albufeira) vão passar a vender ao consumidor final a partir desta segunda-feira.

“A partir deste momento e face à renovação do Estado de Emergência Nacional em que Portugal se encontra em consequência da evolução dos casos de covid-19, a empresa disponibiliza agora os seus produtos a todos os consumidores”, declara David Antunes, presidente-executivo da Makro em Portugal, num comunicado enviado às redacções.

Os produtos disponibilizados em todas as lojas da Makro Portugal encontram-se em formato profissional para profissionais, mas também existem unidades para menores consumos, permitindo a compra de maiores ou menores quantidades.

“Vivemos tempos sem precedentes. Estamos a passar por uma situação altamente instável e imprevisível, cabe-nos agora, dar mais um passo de apoio à sociedade portuguesa. Consideramos que neste momento todos temos uma missão pública a cumprir. Todos unidos conseguiremos combater esta ameaça humanitária. Além da abrangência do nosso sortido alimentar, as nossas lojas têm uma dimensão maior que favorece naturalmente a capacidade de manter as distâncias de segurança entre pessoas, sendo que os colaboradores da Makro estão completamente preparados para responder às exigências de qualquer cliente”, acrescenta o responsável no já referido comunicado