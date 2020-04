Governo alarga apoio aos recibos verdes com grandes quebras

Três semanas depois de um primeiro diploma, o Governo decidiu alterar as regras do apoio extraordinário aos trabalhadores independentes que estejam a ressentir-se na actividade por causa crise da covid-19. Além de abranger quem enfrenta uma “paragem total” da actividade, a “bóia de salvação” vai passar a abarcar também quem esteja a enfrentar grandes quebras.

À Lusa, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, revelou que o apoio financeiro beneficiará quem registe “uma quebra de facturação na ordem dos 40%”. Será preciso esperar pelo diploma do Governo para perceber os termos exactos mas, das declarações do governante, depreende-se que um trabalhador poderá, afinal, requerer o financiamento da Segurança Social se a sua actividade profissional apresentar uma descida a partir de 40%.

Apesar de este recurso financeiro se chamar — desde que foi lançado em meados de Março — “apoio extraordinário à redução da actividade económica de trabalhador independente”, a norma só aplica aos trabalhadores independentes que estejam “em situação comprovada de paragem total da sua actividade ou da actividade do respectivo sector, em consequência do surto de covid-19”. Uma diferença que deixou alguns trabalhadores a recibos verdes a sentirem-se desapoiados pelo Governo porque, embora apresentassem quebras muito significativas, mas não uma paragem absoluta, ficavam de fora, mesmo que essas quebras fossem de 80% ou 90% (nalguns casos por estarem a registar neste momento rendimentos de trabalhos pelos quais só estão a ser pagos agora embora os serviços já tenham sido prestados antes da propagação do novo coronavírus).

É a esse problema que o Governo vem agora dar resposta. E há mais novidades incluídas no novo diploma que o Governo concluiu e enviou nesta segunda-feira para Belém para ser promulgado pelo Presidente da República.

Novo escalão

O secretário de Estado Adjunto de António Costa revelou ainda, à Lusa, que o valor dos pagamentos foi revisto, passando a existir dois escalões. Até agora, o apoio correspondia ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, mas tinha um limite máximo de 438,81 euros, ou seja, o equivalente ao valor de um Indexante dos apoios sociais (IAS).

“Para quem declare até um IAS e meio [658,22 euros], vai receber um IAS, tal como antes estava. Mas cria-se agora um segundo escalão para quem declare rendimentos acima de um IAS e meio. Nestas circunstâncias passará a receber dois terços daquilo que declare com o limite de um salário mínimo nacional”, adiantou Tiago Antunes.

As alterações deverão estar a ser apresentadas neste momento pelo Governo aos parceiros sociais, na reunião que começou por videoconferência ao final da tarde deste segunda-feira. À concertação social — onde estão representadas as confederações patronais e as centrais sindicais — o executivo está representado pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, acompanhada pelo Secretário de Estado Adjunto, Miguel Cabrita.

O regime dos trabalhadores independentes abrange, por exemplo, quem passa recibos verdes pelos serviços prestados, quem tenha actividade profissional comercial e industrial, os empresários em nome individual com rendimentos da actividade comercial e industrial, os donos de estabelecimento individual de responsabilidade limitada ou os produtores agrícolas que realizem exploração agrícola.

Até domingo, e desde que o requerimento foi disponibilizado a 1 de Abril, a Segurança Social recebeu mais de 100 mil pedidos a este apoio. Há em Portugal perto de 315 mil trabalhadores independentes que têm exclusivamente rendimentos do trabalho independente.