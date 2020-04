No Dia Mundial da Actividade Física há exercícios de mobilidade para todos

Nestes dia em que estamos mais fechados em casa, sente que passa da cama para a secretária e desta para o sofá? Quer começar a mexer-se mais e não sabe como? São muitas as propostas disponibilizadas online, por estes dias, por profissionais de treino. Mas, às vezes, pode ser difícil perceber o que se adapta a cada um.

No âmbito do Dia Mundial da Actividade Física, que se celebra esta segunda-feira, 6 de Abril, o PÚBLICO quer pôr toda a gente a mexer. Por isso, pedimos ao personal trainer Tiago Carvalho, mestre em Educação Física e pós-graduado em Reabilitação e Medicina do Exercício, que pensasse um treino para quem está menos habituado a fazê-lo. O importante é não parar!

Ao longo dos próximos dias, publicaremos treinos com outros níveis de dificuldade. Fique atento e em casa!