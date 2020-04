Morreu Radomir Antic, o único a treinar Real Madrid, Barcelona e Atlético

Radomir Antic, antigo jogador e treinador sérvio, que como técnico comandou, entre outros, o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético Madrid, morreu nesta segunda-feira na capital espanhola, aos 71 anos, vítima de doença prolongada.

Natural de Zitiste, município sérvio localizado próximo da fronteira com a Roménia, Antic começou a carreira de jogador no FK Sloboda, clube da cidade bósnia de Tuzla, mas foi no Partizan que passou grande parte da sua carreira: completou nove épocas pelo clube de Belgrado.

Seguiram-se na carreia do defesa passagens pela Turquia, onde foi campeão pelo Fenerbahçe, por Espanha, onde jogou duas épocas no Saragoça, e por Inglaterra, onde acabaria a carreira de jogador ao serviço do Luton.

No entanto, foi como treinador que Radomir Antic se destacou. Depois de uma passagem pelo Partizan, onde desempenhou o papel de adjunto, o sérvio teve em Saragoça a primeira oportunidade para ser treinador principal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os bons resultados abriram-lhe as portas do Real Madrid, onde não teve sucesso. Seguiram-se três anos em Oviedo e nova oportunidade na capital espanhola, onde acabou por alcançar os seus maiores êxitos: conseguiu uma histórica dobradinha para o Atlético de Madrid, em 1995-96.

Em 2003, Antic teve uma curta passagem por Barcelona, mas apesar de ter treinado os catalães apenas em quatro jogos, o sérvio tornou-se assim no único técnico a treinar os três principais clubes espanhóis.

Antic, que estava afastado do futebol desde 2015, foi também seleccionador nacional da Sérvia no Campeonato do Mundo de 2010, disputado na África do Sul, acabado afastado na fase de grupos com uma vitória (contra a Alemanha) e duas derrotas (frente à Austrália e Gana).