O imenso trabalho invisível do Centro de Estudos de Teatro

Se sempre quis saber quantas vezes foi apresentado Hamlet ou a primeira vez de que há registo de uma produção de um texto de Shakespeare em Portugal; se lhe interessa conhecer quando e onde Peter Stein ou Patrice Chéreau dirigiram peças no território nacional; se tem uma curiosidade desmedida sobre os nomes de todos os espectáculos de teatro em que foi tocado clarinete ao vivo; ou se há muito que se questiona quando foram utilizadas pela primeira vez as expressões “encenação” ou “devising” no contexto de apresentação de uma peça teatral no nosso país, a tudo isto e muito mais responde a CETbase.

Continuar a ler