Colaboradores do Serviço Educativo de Serralves acusam fundação de os descartar

Os colaboradores do Serviço Educativo de Serralves acusam a fundação portuense de os ter descartado e deixado sem vencimento, não os envolvendo, por exemplo, no programa Sole (Serralves Online Experience) com que a instituição está a compensar o fecho dos seus espaços desde a segunda semana de Março, no contexto das medidas de combate à propagação da covid-19.

A acusação é feita por um grupo de 23 trabalhadores independentes, que este domingo endereçou uma carta aberta a Isabel Pires de Lima, vice-presidente da administração de Serralves, pedindo-lhe que interceda junta da instituição para que esta cumpra as medidas de protecção do tecido cultural sugeridas no Manifesto em Defesa de um Presente com Futuro​, que a professora universitária e ex-ministra da Cultura subscreveu no passado dia 26 de Março. Neste manifesto, publicado no PÚBLICO, solicita-se aos vários órgãos do poder central e do poder local com tutela sobre o sector, bem como às empresas e às fundações, “que assumam iniciativas para que Portugal e o seu sistema cultural não diminuam de forma drástica”.

Nesta carta aberta – também endereçada ao PÚBLICO –, os colaboradores do Serviço Educativo dizem que a administração de Serralves os deixou “no vazio, contrariando até o que está estabelecido no ​Decreto n.º 2-A/2020, ​que regulamenta a aplicação do estado de emergência (...) e que estipula a obrigatoriedade da adopção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o permitam”.

“Nenhuma das actividades online propostas até ao momento [pela fundação] foi desenvolvida pelos educadores do Serviço Educativo Artes de Serralves, porque a fundação não deu qualquer resposta à nossa proposta de desenvolvimento de um programa de actividades, à excepção de uma que foi solicitada a uma dupla de educadoras sobre Joan Miró”, escrevem os subscritores da carta aberta, onde explicam que alguns colaboradores foram chamados a adaptar o programa Sazonalidades (cinco sessões de oficinas diárias de seis horas durante as férias da Páscoa), para um formato online que seria remunerado pelo valor de uma sessão única”, o que consideraram injusto e inaceitável – segundo os signatários, Serralves tinha proposto pagar “40 euros pela concepção de novos conteúdos e execução de um produto a comunicar online”.

Os subscritores citam expressamente o programa Sole, que a fundação lançou no final da semana passada, oferecendo, através do seu site e das suas redes sociais, um vasto programa de “exposições, filmes, música, livros, programas educativos, deambulações naturais, experiências de aprendizagem”.

Na informação disponível sobre este programa, refere-se que “o Serviço Educativo sugere actividades para famílias e põe os seus colaboradores a partilhar conhecimentos que vão da biologia à arte contemporânea”. Mas os colaboradores do Serviço Educativo da fundação, na sua maioria pagos a recibos verdes, dizem que foram deixados de fora do Sole.

O PÚBLICO tentou, sem sucesso, obter uma reacção à carta aberta por parte de Isabel Pires de Lima, administradora de Serralves nomeada pelo Estado. Já da parte da fundação, o gabinete de comunicação, numa nota de “esclarecimento”, começa por realçar que “Serralves está a cumprir todas as suas obrigações para com os seus colaboradores, bem como todas as regras decretadas no âmbito do Estado de Emergência”.

A seguir, nota que “os prestadores de serviços externos não têm vínculo laboral com Serralves, colaborando com várias outras entidades e prestando os seus serviços de acordo com as solicitações e necessidades da Fundação e a sua própria disponibilidade”. Lembrando que a suspensão desses serviços decorre do encerramento obrigatório de Serralves, a administração afirma que “o grupo de prestadores de serviços é composto por trabalhadores independentes ou empresas prestadoras de serviços, aos quais o Estado está a garantir medidas de apoio no contexto da crise em que vivemos”.

Na carta aberta, os colaboradores do SE anexam uma sucessão de correspondência com Serralves, entre meados de Março e o primeiro dia de Abril, em que enumeram um conjunto de projectos e actividades que conceberam a pedido da fundação, entre os quais o já referido Sazonalidades, mas também Bioblitz, Janelas para o Mundo, projectos em parceria com a Câmara Municipal do Porto para o presente ano lectivo, e também com a Escola Portuguesa de Macau.

“Gostaríamos que o conceito de ‘serviços efectivamente prestados’ pudesse, à luz da actual situação global, ser entendido de uma forma em que efectivamente fossem honrados os compromissos profissionais que ditam a nossa relação”, acrescentam os subscritores, reivindicando que esse trabalho realizado deveria, “numa perspectiva ética e moral, ser reconhecido pela Fundação de Serralves e nesse sentido serem criadas medidas de compensação financeira aos seus colaboradores”.

BE apela ao Governo

Já esta segunda-feira, o Bloco de Esquerda (BE) acusou também a Fundação de Serralves de “descartar” trabalhadores a recibo verde, e perguntou ao Governo se irá interceder junto da administração daquela instituição.

Na plataforma despedimentos.pt, em que este partido denuncia abusos laborais, é referido que mais de 20 trabalhadores do SE de Serralves estão neste momento sem vencimento, depois de a administração ter recusado a realização de actividades à distância e online.

Os técnicos externos das exposições, por seu turno, também escreveram uma carta aberta a manifestar “grande empatia e solidariedade” para com os seus colegas, associando-se à sua “reivindicação e denúncia” e lembrando que se encontram em idêntica situação.

Em entrevista telefónica à Lusa, o deputado do BE José Soeiro considerou “inaceitável” que a Fundação de Serralves tenha “descartado” os trabalhadores a recibo verde, colocando-os “sem rendimento” e “sem acesso a protecção social”. Por isso, o partido enviou sete questões ao Ministério da Cultura sobre o tema, apelando para que “estas decisões sejam rapidamente revertidas” e para que se “encontrem os mecanismos de continuidade de rendimentos para aqueles trabalhadores”. Com Lusa